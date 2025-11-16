「テラハ」島袋聖南、ビキニ姿で美ボディ全開 バリ島満喫ショットに「スタイル抜群」「ずっと綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が11月16日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿でバリ島を満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「テラハ」出演美女、美ボディ際立つピンクビキニ姿
島袋は、ピンク色のビキニを身に着けてバリ島のビーチで過ごす様子を投稿。上にサマーニットを羽織った姿や、横になっている姿、夕暮れのビーチでのバックショットなどを披露しており、引き締まったウエストや美しいヒップラインが際立っている。
この投稿には「スタイル抜群」「ずっと綺麗」「ピンクのビキニ可愛い」「ウエスト細い」「ビーチが似合う」といった声が上がっている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
