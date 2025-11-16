「え！」ママに“裏切られた”→心の声がダダ漏れの赤ちゃんに8600いいね「表情が完璧」【ママリ】

「え！置かれた！」赤ちゃんのびっくり顔に8600いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

優花 ❁⃘*.ﾟ🎀&🦕(@T_eight8eighter)さんの投稿です。まだ言葉を話せない赤ちゃんが、表情や仕草で必死に気持ちを伝えようとする様子は尊いものですよね。優花さんのお子さんも、心の声がダダ漏れしてしまったよう。





かわいすぎて笑ってしまうその表情とは？

え.ᐟ.ᐟ置かれた.ᐟ.ᐟの顔😂😂

クッションに置かれて、とてもびっくりした表情をしている赤ちゃんがかわいすぎます。どんな状況だったのかがわからないものの、こんな顔をされたらすぐにでも抱っこしたくなっちゃいますよね。



この投稿に「置かれたってびっくりした表情が完璧💯💮」や「まじか…！おまえ！って顔してる笑😂」といったコメントがついていました。



たしかに「ママ…裏切ったのね…？」という表情に見えなくもないですよね。この表情を見たくて、ついつい何度もやってしまいそうです。額に入れて飾りたくなってしまうほどかわいい写真に、癒される投稿でしたね。

7歳児にバレた朝マックの痕跡 → 強引すぎる言い訳にまさかの展開2000いいね

おかヱ🍞(@gohandekitade)さんの投稿です。子どもが保育園や学校へ行っている間に、ママは1人でおいしい物を食べて至福の時間…こんな経験がある方は少なくないでしょう。しかし、後片付けをしっかりしておかないと…？

朝マックした後のゴミを学校から帰宅した7歳に見られてしまい、「あれっ お母さん、私がいない間にマクドパーティしたん？」⠀と聞かれたので、堂々と答えたんです 「ゴミ分別用にマクドの紙袋が欲しくて拾ってきてん」⠀ってね。まあ7歳を言いくるめるのなんて簡単ですよ、 全然通用しませんでした。

朝マックはママにとって最高に癒やしの時間だったことでしょう。それが学校から帰宅した子どもにゴミを見られてしまって、とっさに嘘をつくも結局嘘がバレてしまったのですね。



お子さんとママの微笑ましいやりとりの投稿でした。

ベッドメイキング後、6歳息子が「ままへ」お手紙を枕元へ…その内容に2.3万いいね

ざら子(@sunadezarazara)さんの投稿です。ベッドメイキングをした後、何やらコソコソと書いていた息子さん。枕元に置かれたその手紙には、1日の疲れが吹き飛んでしまうほどの、癒やしの言葉が並んでいました。



その思いやりの心に、思わずキュンとするはず。

息子６歳がせっせとベッドメイキングしてくれたあと、こそこそ書いて枕元に置いていた手紙。



ああーーーかわいいーーーー😭❤️

お手伝いでベッドメイキングをしてくれるだけでも立派ですが、置き手紙まで添えていた息子さん。「きもちがいいおふとんでねられて しあわせだね」という言葉からは、日々温かい幸せをたくさん感じながらすくすく成長していることがうかがえます。



この投稿に「お手紙上手」「癒やされました」や「こんな手紙もらったら一生の宝物」といったリプライがついていました。わが子からこんなにもうれしい手紙をもらったら、1日の疲れも吹き飛んでしまいそう。すてきな親子関係に心が温まるエピソードでしたね。

