「友達もカレのことが好き!?」と気づいたときの対処法９パターン
クラスやサークルが一緒の友達と、好きな男子がカブってしまうのはよくあること。「ライバルだという確信はないけど、思い過ごしではない気がする！」と感じたら、どう動けばいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性89名に聞いたアンケートを参考に「『友達もカレのことが好き!?』と気づいたときの対処法」をご紹介します。
【１】「いいなと思う程度なら諦めてほしい！」と無理を承知でお願いする
「先走りすぎだとわかっていても、『本気で好きだから奪わないで！』って懇願してしまうかも…」（20代女性）というように、とっさに自分の願望を吐露してしまう場合もありそうです。切実な想いをぶつけて、友達にも誠意ある対応を求めたいところです。
【２】「カレのことは何年も想い続けてて…」と男性への気持ちを知ってもらう
「同じ人を好きだって気づいた時点で、友達が尻込みするくらい想いをアピールする！」（10代女性）というように、相手を蹴散らすべく、すぐさま行動に出るのもアリでしょう。実は勘違いだったとしても、同じ女子として想いに共感してもらえるかもしれません。
【３】「私たち、同じ人のことを好きだよね？」と勇気を出して切り出す
「勝手な憶測で気を揉むくらいなら、事実をはっきりさせたほうがいい」（20代女性）というように、ストレートな質問をぶつければ、状況を正確に把握できそうです。相手のさまざまな反応を予測して「次の手」を考えておくと、慌てずに済むでしょう。
【４】「実は私、大好きな人がいるんだ！」と先手を打って打ち明ける
「『言ったもん勝ち』ではないけど、先制攻撃したら引き下がってもらえるかも！」（10代女性）というように、先に気持ちをさらけ出せば、優位に立てる確率は高まりそうです。友達に負けたくないなら、可能性に賭けてみてもいいでしょう。
【５】「もし好きな人がカブっても正々堂々と戦おうね」と約束を取りつけておく
「前もって話し合っておけば、友情と恋愛の両立も可能な気がする！」（20代女性）というように、早めに言質を取っておいて、いざというときに備える人もいます。勘のいい友達に考えを読まれないよう、上手に話を持っていく必要がありそうです。
【６】「○○君ってかっこいいと思わない？」とカマをかけて本音を探る
「カレの話を持ち掛けて、照れたり慌てたりしないか反応を見る」（10代女性）というように、友達の本心を見抜くために、やんわり探りを入れる方法です。「あなたはどう思うの？」と切り返されたときの返答を用意しておくと安心でしょう。
【７】「三角関係なんて面倒くさいだけ！」とさっさと身を引く
「作戦を練ったり友達の動向にやきもきしたり…。そんなのちっとも楽しくない！」（10代女性）というように、「友達と競うなんてわずらわしい！」と、恋を諦めてしまう人もいます。それで自分が納得できるなら、平和な解決法だと言えそうです。
【８】「友達を失うのはつらいから…」と何も気づかなかったフリをする
「友達とギクシャクするくらいなら、自分の直感にフタをしてしまうほうがラク！」（10代女性）というように、この状況からひとまず退却する手もあります。流れに任せて男性を想い続けるうちに、自然と事態が明らかになってくるかもしれません。
【９】「しばらくこのまま様子を見てみよう」と注意深く静観する
「その男子といるときの友達の表情を観察して、自分が早合点していないか見極める！」（20代女性）というように、本人に直接働きかける前に、こっそりできることがありそうです。「きっと勘違いだ」と思って見たほうが、むしろ客観的でいられるでしょう。
真っ向から対決する以外にも、いろいろな対処法があるようです。友情と恋愛、どちらを優先したいかが決まれば、取るべき行動が見えてきそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年6月30日から7月7日まで
対象：合計89名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
