知らない家の庭に入って遊ぼうとするわが子…注意すべき？モヤモヤする母の葛藤【ママリ】

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

子供がいると、知らない子と一緒に遊ぶってシチュエーションありませんか？



先日の話です。 近所の人(知らない人)が自宅の庭で遊んでいるのを見て、うちの子も一緒に遊びたい！と言ってその人の家の前まで行ってしまいました🏃‍♂️



私は知らない人だから一緒に遊べないよ！

と言ったのですが、走っていってしまい、もしかしたら一緒に遊んでくれるかな？

と思いながら行ってみました。



家主(母)1人とその家の子供2人、隣人の子供が1人

計4人が外にいました。



隣人の子の親は自分の家の庭先で作業をしたりしていました。

(その隣人の子とは一緒に遊んだことがあるのですがママがいなかったので声はかけられませんでした)



うちの子(3歳)も一緒に遊びたいと言って家の前でモジモジしていたのですが、母親も子供たちもうちの子には目もくれず👀

話しかけたりしてみたけど声も届かず。



私の方からもタイミングを見てこんにちは～と声かけてみたのですが無視されました🥺



今までの経験だと、一緒に遊ぶ～？ってなったりしたので無視されたのは初めてでした💦 出典：

子どもが知らない子と遊びたいと言って、その子の遊んでいる場所まで走って行ってしまったというMさん。



相手の子どもたちが遊んでいたのは、その子たちの家の庭だったようで、Mさんは困惑しつつも、「もしかしたら一緒に遊んでくれるかな」という気持ちを持って付いていきました。



しかし、そのお家の前で、相手の子や保護者に声をかけてみたところ、聞こえていなかったのか返事は返ってきませんでした。

公園や遊び場で偶然会った知らない子と一緒に遊ぶことはよくありますが、これが自宅となると話は別でしょうか？



知らない子とは遊べないよー

あっちにいる知ってる子と遊ぼうよー

と何回か言ったけど、やだここであそびたい！

と数分その人の自宅の付近にいました💦



もしかしたら遊べるかもと思った私が図々しくて迷惑で非常識な親だったのかなと心配になりました😭



何度か説得して自宅の方まで帰ったのですが、子供が知らない子と一緒に遊びたいって言ったらどういった声かけするのが良かったですか😔？例えば泣いても騒いでも連行しますか？ 出典：

Mさんは「知らない子とは遊べないよ」と言い、わが子を連れ帰ろうとしましたが、なかなか相手の家付近から子どもが離れず困ってしまいました。



一方で、相手の家の近くにいたことから、自分が非常識な行動をとってしまったのではないかと心配にもなりました。



この悩みに、ママリユーザーからはどんな声が返ってきたのでしょうか。

連れて帰ると思う！などさまざまな声が

知らない子が、その子の家の庭で遊んでいたのを見て「一緒に遊びたい！」と駄々をこねたわが子に困ったMさん。子どもがこうした行動をとった時、どのように対応するのが良かったのか、Mさんは悩んでいました。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからは、具体的な行動を促す声が集まりました。

知らない人の家の庭なら遊ばせないです！

泣いてでも抱きかかえて強制的に連れ帰ります😊 出典：

約束してないから遊べないよ☺️

と言って家に帰ります。

動かないようならば泣き喚いても抱っこして連れて帰ります！ 出典：

子どもがたまたま見かけた子など知らない相手の家や庭など、先方の敷地内で遊びたいと言った場合は、「連れて帰る」という選択をするユーザーが多いようですね。



たとえわが子が泣いたとしても、抱えてでも連れて帰るといった意見もありました。

相手の遊び場が自宅の庭なら泣いても騒いでも連れて帰りますね💦

公園とかならしばらく様子みたりもしますが、相手の親が無視なら嫌なんだと判断して離れます。 出典：

今回、Mさんは相手のお家の方にあいさつをしましたが、返事が返ってきませんでした。



これが、故意に返さなかったのか、事情で返せなかったのかは分かりませんが、言葉が交わせないのであればやはり連れて帰るのが良い気がしますね。

知らない子と公園や室内の遊び場で遊ぶぶんには何とも思いませんが、さすがに自宅は無しですね💦

見ず知らずの人を自宅の敷地内に入れるのって、人によっては恐怖というか嫌に思う人の方が多いかもです💦

無視されたっていうのも故意じゃなく本当に気付かなかったかもですよ(お子さん3人見るだけで大変でしょうし) 出典：

知らない子であっても、公園や公的な室内の遊び場であれば、その場で仲良く遊ぶことは特に問題ないと思う保護者も少なくないはず。



ただ一方で、やはり遊ぶ場所が「相手の敷地内」となると、きちんと保護者同士が約束をしていないならば遊ばせないことの方が多いのではないでしょうか。相手が好意で「一緒に遊ぼう」と言ってくれたとしても、少しの時間だけにして、早々に去るのが、相手への気遣いになるように感じます。



子どもの遊び場や子ども同士のつながりをどう作るかというのは、現代では簡単にいかないこともあります。とはいえ、園や学校に通うと自然と子ども同士のつながりもできますから、そこから仲良しの友だちを作っても良いように思えますね。

塾講師ガチャ大失敗？暴言、名前間違い…ありえない講師にもう限界

65歳前後の塾講師について



文字の読み書きが就学前にできたらいいなと思い、個別対応できる塾に入会しました。



小さいからベテランのほうがいいとコーディネーターの先生に、紹介され初回授業を受けたのですが、先入観というか初回で、まだ字も書いてないのに、字に興味ないなら「書字障害の可能性もあるね」

など、確証がない状態であれこれ言われ不快でした。

古臭いというか、元、小学校で働かれていたらしいですが、昔で止まっているというか、絵本講師もしてたから等、自分がいかにベテランか言う、おせっかいやきのめんどくさいおばさんのように感じてしまいました💦



息子の名前も授業終わった後の報告書に漢字間違えられていて、正しい漢字でコメント返すも間違いに気づかれてなかったです。 出典：

就学前に字が書けることを願い、個別対応してくれる塾に子どもを入れたOさん。しかし初回に担当をした講師は、年齢はベテランの域ですが対応は全くもって失礼な様子でした。



子どもや保護者には大柄な物言いをするのに、自分の間違いには気づかない…。これではOさんがモヤモヤするのも仕方ありません。

息子も、普段明るく話す子供で最初は頑張ってましたが、帰り道、終始無言。。



ベテランらしいので、講師ランクが一番上で、月謝も一番高いです😢

アルバイト講師だと思いますが、この方に高い月謝払うなら大学生のバイトの方でもいいかなとすら思ってしまいました。講師を変えてもらうことも検討しています。



世代が違うのもあるかと思いますが、私はベテランだから、善意で息子さんの為に言ってるのよ感が強く疲れました。良い意見があれば年齢関係なく取り入れたかったのですが、質問しても、それは何年前の小学校の話？モヤモヤしました。

習い事や学校の担任と合わないなと感じることありますか？



初回から、ここまで違和感や不安感を感じたことがなく驚いてます。 出典：

小さい子の「学びへの気持ち」は、まず「楽しい！」「やってみたい」「おもしろかった！」と感じることが大切な気がします。帰り道に無言になってしまうような指導を受けて、Oさんの息子さんもこの講師との時間は良い時間にはならなかったのかもしれませんね。



Oさん自身は、良い意見は相手の年齢にかかわらず取り入れたいと思っている人だっただけに、こうした講師に当たって残念だったでしょう。Oさんのこうしたモヤモヤに、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

理不尽な講師は変えればいい！などいろいろな意見が

子どもが字を書くことを学べたら、と願って入れた塾の講師が失礼だったため、モヤモヤをかかえたOさん。そんなOさんの気持ちに、ママリユーザーからは共感やアドバイスなどいろいろな意見が寄せられました。

児童精神科の医師でもないくせに、医師でさえそんな気軽に障害とか言わないのに、よくもまぁそんな言葉が使えたもんだなと思います。



もーーー行かなくていいですよ。



学童の先生(先生でもないけど)と合わないのはありましたね。思い込みとか先入観で決めつけてくるやつは、ろくでもないですよ 出典：

今回の投稿にあった塾講師が、何を思ってそんな発言をしたのか真意は分かりませんが、医師でも専門家でもない人が、他人について何らかの診断を下すような発言をするのはとても失礼ですし、何より危険です。



初回でこれなら今後、何を言われるか分かりませんし、塾を変えたり、講師を変えてもらったりするのは問題ない気がしますね。

個別塾は講師を選べますから。合わないと思ったらすぐ変えた方が良いです。

うちの子は優しい先生にしてもらえた事が殆どでしたが、１人だけ子どもがどうしても合わないと感じた講師にあたって、1ヶ月でかえてもらいました。



講師が悪い訳じゃないので文句などは言いませんでしたよ。淡々と合わない所を伝えて変えてもらいました。



ベテランでも楽しく授業してくれる先生は沢山いると思うので、優しくて楽しく授業をしてくれる先生が良いと伝えてみてはいかがでしょうか。

たった１回会っただけで軽はずみに障害かもなんて言う講師なら、私だったら塾長に抗議して講師を変えてもらいます。 出典：

もし同じ塾に通い続ける場合は、こちらの意見のように、「文句は言わず、淡々と合わない点を話して変えてもらう」という方法をとるとその後も通いやすいかもしれませんね。



大手の塾や指導者の多い塾であれば、講師を変えてもらえば、もう会うこともないでしょう。一方で、個人の塾や小規模の塾だと、講師を変えたことでいづらくなる場合もありますよね。そうした場合は、思い切って塾を変えるのが一番心が安らぐかもしれません。



何より、1番大切なのは、子どもが楽しく学びたい、と思えること。子どもの気持ちを大切に、やる気がどんどん伸びていくようなそんな塾や講師に巡り合えると最高ですね。

小1娘「カンニングされた」先生に伝えるべき？悩む母に「やめておいて」声の理由

小学生１年生の娘のことなのですが、「今日テストしたんだけど、隣の子が私のテスト見てすぐ書いてた！斜め後ろの子も私の見てた！」とカンニングされたことを帰宅後話していました。２人とも娘と仲良しの女の子です。



小１でカンニングするなんて・・・とモヤモヤしてしまい、担任の先生に連絡帳で伝えて早めにカンニングすることは良くないことだということを皆の前で伝えてもらった方が良いのではないかとも思ったのですが、夫は、カンニングして出来たと思っても本当は出来てないんだから、そんな奴は下に落ちるだけだ、頭悪い奴のことは気にしなくて良いと、相手にするなという考えです。



皆さんはどう思いますか？？ 出典：

娘からカンニングのことを聞いた投稿者さん。小1でカンニングというのにまずは驚きますが、カンニングをしていたのが仲がいい友達2人ということでそれも気になりますよ。親という立場では公正にテストを受けてほしいと思うものですが、娘さんの主張だけを信じて先生へ報告するかは悩ましいですね。

報告する？しない？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「事実はわからないから言わない」というコメントがありました。

言わないです💦

うちも小1ですがまず私達見てるわけではないし事実もわからないですよね！

逆にまわりの子がそういう行動してるのをみてるということは子供もテストだけ見てないってわかるので😭 出典：

あくまでも娘さんがそう思ったというだけで何か証拠があるわけではないというのは大きいですよね。カンニングは許されることはではないですが、現場を見ていない以上娘さんだけの言い分で先生に物申すのは難しいかも。友達の動きがどうであれ、自分は他の人の回答を見ない、疑われるようなことはしないと言い聞かせる方がいいのかもしれませんね。



他にも「一方の言い分だけを信じて行動するのはおすすめしない」というコメントがありました。

カンニングしていないという可能性も考えられますので、先生に伝えるのはやめておいた方がいいと思います😰



万が一ですがお子さんが嘘をついているということや、その子達もただ周りを見ていただけってこともあります。娘さんも相手を見たから見られたって言ってるわけですし💦



確かな証拠もないのに、一方の言い分だけを信じて行動を起こすのはお勧めしないです。よっぽど害があるとかなら別ですが💦 出典：

本当のことはその場にいた子どもたちしか知り得ないことですよね。我が子の話を鵜呑みにして行動を起こす前に、一度冷静になってみることが必要なのかもしれません。



集団生活をしているとさまざまな子どもがいますし、気になるような言動もあるもの。親としてモヤモヤすることもたくさんあると思いますが、まずはわが子の話を聞いて、見守ってあげることが大事なのではないでしょうか。



あくまでも人は人。自分は自分のことをしっかりやれるように、娘さんと良い会話ができるといいですね。

