【仲里依紗×RE.】ラフォーレ原宿に4日間限定POP UP登場♡

俳優・仲里依紗が手がけるファッションブランド「RE.（アールイードット）」が、2025年12月11日（木）～14日（日）の4日間、ラフォーレ原宿にてPOP UP SHOPを開催！今年で5周年を迎えるブランドは、個性的でポップな魅力をさらに進化させ、冬の原宿を彩ります。期間中は「RE.」ならではの遊び心あふれる限定アイテムに加え、ノベルティとしてオリジナルホログラムメガネも登場♡

5周年を迎える「RE.」が贈る、“自分らしさ”あふれる新作



星柄ボーダーニット

アーガイル柄ニットベスト

チェックハーフパンツ

仲里依紗の感性が詰まった「RE.」は、“再び・新たに”という意味を持つ英語の接頭辞「re」から名付けられたブランド。

時代を超えて“かわいい”を再発見するコンセプトのもと、今回のPOP UPではこだわりの新作が勢ぞろいします。

星柄ボーダーニット（16,500円税込）、アーガイル柄ニットベスト（13,200円税込）、チェックハーフパンツ（21,450円税込）など、個性と遊び心が共存するアイテムがラインナップ。

ブルー・ピンク・グリーンなどのカラーバリエーションも豊富で、冬の装いを明るくしてくれます。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

限定ノベルティは“オリジナルホログラムメガネ”



POP UP開催期間中、RE.デザインの「オリジナルホログラムメガネ」をプレゼントします！

RE. POP UP SHOP（2F CONTAINER）で5,000円（税込）以上購入した方、またはラフォーレ館内対象店舗でクリスマスキャンペーン「ひかりのクリスマス」対象商品を含む5,000円（税込）以上購入した方限定。

数に限りがあり、なくなり次第終了となるので早めの来店がおすすめです。

さらに、5F「MAKE THE STAGE」ではフォトスポットやくじ引きも展開。仲里依紗の世界観を全身で楽しめる空間に。

仲里依紗が語る“ファッションを楽しむ気持ち”



仲さんは今回の開催にあたり、「また皆さんにお会いできることが本当に嬉しいです！今年もかわいいをたくさん用意しています♡」

とコメント。俳優・YouTuber・母として多彩な顔を持つ彼女だからこそ生まれる、リアルで自由なファッション観。「RE.」のアイテムを通して、自分らしい表現を楽しんでみてはいかがでしょうか。

“再びかわいい”が見つかる、冬の原宿へ♡



「RE.」のPOP UP SHOPは、仲里依紗の想いが詰まった“自分らしさを楽しむ場所”。ファッションを通して日常をもっとポジティブに、カラフルにしてくれるはずです。

12月11日（木）から14日（日）までの4日間限定で、ラフォーレ原宿の2F CONTAINERと5F MAKE THE STAGEにて開催。光あふれる原宿で、あなたの“再びかわいい”を見つけに出かけてみませんか？