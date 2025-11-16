【同居はツラいよ】田舎をバカにする嫁。SNSに姑の悪口…！？【第11話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、お嫁さんのうっかり行動から発覚した一件です。
都会からきたお嫁さんは、今住んでいる町が田舎すぎて気に入らないのだそう。ずっと文句を言い続けられ、モヤモヤが止まらない義母さん。そんなある日……。
お嫁さん「あの人さぁ、ほんと片付けとか下手だよね」
扉の向こうから聞こえるお嫁さんの声。誰かに対する愚痴を言っている……？
義母（“あの人”って……？ まさか……ね）
自分のことを言われているのだろうか。脳裏に不安がよぎる義母さん。しかしその予想は見事的中してしまうのです。
つきっぱなしのお嫁さんのパソコン。表示されていたSNSにはびっしりと、義母に対する悪意ある言葉が書かれていたのです。他人同士一緒に暮らせば愚痴や不満も出てくるでしょう。しかしあまりにも露骨すぎるお嫁さんの態度。義母さんの限界が来るのも近いですね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
