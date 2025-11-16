文化放送は、与田祐希がパーソナリティを務める特別番組『与田祐希のヨダダヨ』を、12月9日（火）午後7時00分より放送する。

当番組は、2025年2月に乃木坂46を卒業し、タレント・俳優・モデルとして活動する与田祐希がパーソナリティを務める特別番組。3期生として加入し、およそ8年半にわたり在籍した乃木坂46を卒業後、新たなスタートを切った与田。現在、ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBSドラマ特区）で主演を務めているほか、12月にはバカリズム脚本の舞台『ノンレムの窓』への出演が控えているなど、活動の場を広げる注目の存在だ。

番組では、そんな与田の自然体なトークをお届けする。また、“今年、特にお世話になった方”をゲストに招き、この1年の振り返りや来年の展望について語り合う。ゲストについては、後日発表予定。

与田が文化放送の番組に出演するのは、今年2月16日（日）に放送された乃木坂46のレギュラー番組『乃木坂46の「の」』以来、約10ヶ月ぶり。乃木坂46卒業前ラストの出演となったこの日の放送では、MCを務める5期生・菅原咲月と2人で出演し、リスナーからのメールも紹介しながら、乃木坂46での思い出トークに花を咲かせた。そんな与田が、再び文化放送のスタジオから今の素直な心境を等身大の言葉でトークする。

パーソナリティを務める与田祐希は、以下のようにコメントしている。

パーソナリティとして1時間45分という長い番組を担当させていただくことは初めてではありますが、この時間を通して、今まで話していなかった思い出やパーソナルな部分をたくさんお話しできればと思っています。そして、リスナーの皆さんからいただいたメールなども紹介しながら、一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っています。さらに、「え、マジで!?」「あの人ですか!?」とびっくりしてもらえるような素敵なゲストも来てくださる予定です！ 多分当てることは難しいですが、誰が登場するのか、ぜひ予想しながら楽しみに待っていてくださいね！

番組では、リスナーからのメールを募集中。質問でも、楽しい報告でも、誰にも言えない秘密の相談でも、恋バナでも…内容は自由。メールの宛先は、special@joqr.netとなる。締め切りは11月18日（火）23時59分。（メールの件名に、「与田祐希」と記入）

【特別番組概要】

■番組名： 『与田祐希のヨダダヨ』

■放送日時： 12月9日（火）午後7時00分～8時45分

■出演： 与田祐希

■メールアドレス： special@joqr.net ※件名に「与田祐希」と記入

※推奨ハッシュタグ： #ヨダダヨ