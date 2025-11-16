◇大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）

西前頭１２枚目・友風（中村）が１敗をキープしていた東１２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）をはたき込んで２勝目。頭で当たる立ち合いから小刻みに突っ張って前に圧力をかけて得意のはたき込みを決めた。

“時の力士”を破って支度部屋の友風を報道陣が囲んだ。「こんなに来てくれるんだ」。藤ノ川は１７７センチ、１２０キロと小柄ながらスピード豊かな相撲で人気急上昇の若手。今場所は７日間目まで６勝１敗と数字も残している。

「好成績も残しているし気持ちも乗っている勢いのある力士。負けてもいいから、元気だけは負けないようにしたいと思っていました。昨日の悪い相撲を修正、生かせたのも良かった」

流れの中で無意識にはたき込むことができた。今場所は「はたいてやろう」という気持ちが強すぎて墓穴を掘った相撲が何番かあった。７日目の大栄翔との一番もそうだった。「きょうは流れの中で自然にはたき込むことができた。しかも前に出て圧力をかけることもできた。こういう相撲が取れるということは、まだまだ行けるということですよ」と熱弁していた。