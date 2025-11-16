新日本プロレスは１６日、公式ＷＥＢなどで棚橋弘至「引退試合」の来年１・４東京ドーム大会が全席種完売したことを発表した。大好評を受け「緊急増席」することも決定した。

新日本プロレスは「おかげさまをもちまして、２０２６年１月４日（日）開催の『サンセイアールアンドディ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退』は、当初予定しておりました“全席種が完売”となりました」と発表した。

続けて「アリーナ席種に続き、スタンド座席も全席完売となり、皆様からの大きな反響とご期待に、心より感謝申し上げます」と感謝し「“１００年に一人の逸材”棚橋弘至選手の引退試合が行われる『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０』は、２００７年１月４日からスタートした『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ』シリーズ史上、最高の売り上げ枚数をマークしており、大きな注目を集めています」と明かした。

さらに「これを受けて、新日本プロレスでは一人でも多くのお客様にご観戦いただくため、増席を緊急決定いたしました」とし増席分のチケット発売日や販売席種、詳細につきましては、決定次第速やかに発表するという。その上で「お客様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。 新日本プロレスリング株式会社」と告知していた。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座

次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン