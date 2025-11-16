ＡＥＷのオカダ・カズチカ（右）と引退試合を行う棚橋弘至（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

　新日本プロレスは１６日、公式ＷＥＢなどで棚橋弘至「引退試合」の来年１・４東京ドーム大会が全席種完売したことを発表した。大好評を受け「緊急増席」することも決定した。

　新日本プロレスは「おかげさまをもちまして、２０２６年１月４日（日）開催の『サンセイアールアンドディ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　２０　ｉｎ　東京ドーム　棚橋弘至引退』は、当初予定しておりました“全席種が完売”となりました」と発表した。

　続けて「アリーナ席種に続き、スタンド座席も全席完売となり、皆様からの大きな反響とご期待に、心より感謝申し上げます」と感謝し「“１００年に一人の逸材”棚橋弘至選手の引退試合が行われる『ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　２０』は、２００７年１月４日からスタートした『ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ』シリーズ史上、最高の売り上げ枚数をマークしており、大きな注目を集めています」と明かした。

　さらに「これを受けて、新日本プロレスでは一人でも多くのお客様にご観戦いただくため、増席を緊急決定いたしました」とし増席分のチケット発売日や販売席種、詳細につきましては、決定次第速やかに発表するという。その上で「お客様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。　新日本プロレスリング株式会社」と告知していた。

　◆１・４東京ドーム決定済みカード

　▼棚橋弘至　引退試合

棚橋弘至　ｖｓ　オカダ・カズチカ

　▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座　

次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード　ｖｓ　石森太二　ｖｓ　藤田晃生　ｖｓ　ＳＨＯ

　※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里　ｖｓ　ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

　▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権　ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ　ｖｓ　ウルフアロン