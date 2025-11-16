◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

牝馬１６頭立てで争われ、単勝２・３倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のレガレイラ（４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が最後の直線で力強く差し切って、オールカマーに続く２連勝で昨年５着に敗れたリベンジを果たした。Ｇ１は２３年ホープフルＳ、昨年の有馬記念との３勝目。戸崎騎手、木村調教師とも当レース初勝利となった。勝ち時計は、２分１１秒０。

２着は４番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）、３着は９番人気のライラック（藤岡佑介騎手）だった。

ライラックは４年連続参戦で、２２年１２番人気２着、２３年４番人気４着、２４年１０番人気６着と人気以上の結果を残してきたが、６歳の今年は４角最後方から３着まで追い込む激走をみせた。

藤岡佑介騎手（ライラック＝３着）「初めて乗りましたが、分かるぐらいの具合の良さでした。（石川）裕紀人から電話で折り合いに気をつけて直線で外に出してほしいと言われて、その通りに乗りました。もう１列前でも良かったけど、６歳で頑張ってくれました。最後は馬の力できてくれました」