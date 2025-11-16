◆第１０５回 天皇杯▽準決勝 神戸２―０広島（１６日・パナスタ）

天皇杯連覇を目指す神戸が、広島に勝利し決勝進出を決めた。

強度の高さ、セカンドボールの回収からテンポの早い攻撃を仕掛けるなど持ち味が似る部分もある両チーム。良さがぶつかり合い、試合開始から激しい試合展開となった。球際の攻防が連続して起こる中、まずは前半２４分。右ＣＫのこぼれ球を、ペナルティーエリア手前からＤＦ永戸勝也が左足を振り抜き神戸が先制に成功した。試合の主導権は握ったが、広島も攻勢を強めてゴールを脅かす場面を多くつくった。それでも酒井高徳、山川哲史をはじめとするＤＦ陣が体を張って対応。１点リードのまま前半が終了した。

後半は１７分からＦＷ大迫勇也が出場。交代枠を使いながらより攻撃的に試合を進める広島を押し返す。すると直後の２０分、ペナルティーエリア内でＭＦ武藤嘉紀が倒されてＰＫを獲得。代わって入ったばかりの大迫がキッカーを務めたが、日本代表ＧＫ大迫敬介にセーブされた。リードは変わらずかと思われたが、ＧＫに反則があったとしてやり直しに。２度目はＦＷ佐々木大樹が決めきり、欲しかった追加点を得た。

今季、現時点でリーグ最少失点を誇る広島から２点を奪って白星をつかんだ。連覇を懸けた町田との決勝戦（国立）は、２２日に行われる。