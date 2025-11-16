ボウリングが一世を風靡した1970年代、男子プロボウリング界をけん引したスターの一人が西城正明だ。

【写真を見る】西城正明の結婚式に出席した実姉・五月みどり

70年、プロ8期生の西城は、1期生の王者・矢島純一を脅かすライバルとして登場、テレビ中継の主役となった。それはボウリング場が「雨後のたけのこのように」急増した時期と重なる。全国で69年に970軒だったボウリング場が、70年1381、71年2226、72年には3679軒になった（日本ボウリング場協会調べ）。

西城は72年1月に9ゲームシリーズのハイスコア2433ピン、平均260ピンの最高記録をマークした。

彼の人気の要因はその実力、美しいフォーム、甘いマスクに加えて、「五月みどりの実弟」で「元歌手」という背景にもあった。

西城が振り返る。

「私が城西高校の1年生の時、姉が『おひまなら来てね』のヒットで有名になった。私は野球部で上下関係も厳しかったけど、『大野、姉ちゃんのサイン、もらってくれるか』と先輩に言われ、ハイと答えるとやさしくしてくれました（笑）」

大野は五月と西城の本名だ。法政大に進み、プロ野球選手を目指そうと思ったが、身長164センチの西城は気後れし、入部をためらった。

「翌年に山本浩二、田淵幸一らが入部。とてもレギュラーになるのは無理でした」

在学中に姉を頼り、芸能界を志した。飛ぶ鳥を落とす勢いの五月の口添えで同じクラウンレコードに所属。デビューもした。

「芸名は、出身校の城西を逆さにしたんです（笑）。有線放送を回るなど、かなり頑張りましたが、全然売れませんでした。当時はGSブームで、タイガース、ジャガーズが人気だった」

大橋巨泉と対戦

その頃、はやり始めたボウリングに出会った。

「夢中になりました。体が小さくても関係ない。マイボールを作ったらどんどんスコアも上がりました。元々運動神経は抜群で、人の動きをまねするのが得意だった。王、長嶋、秋山登とか野球選手はよくやっていた。似顔絵も写真みたいに描ける。それがボウリングにすごく役立った」

動きの特徴を捉え、再現する能力の高かった西城は、プロボウラーたちのフォームを自分のモノにした。数カ月で200を超えるスコアが出せるようになった。

「ある日、〈週刊明星オールスターボウリング大会〉の告知を見つけた。出たい！と思ったけど売れてない私には案内が届きません。姉に頼んで出場できるようになりました」

会場は東京タワーボウリングセンター。予選3ゲームの上位5人がテレビ中継のある決勝に進出できる。

西城はなんと、3ゲーム計621ピン、アベレージ207で1位通過を果たした。

「私のことは誰も知らない。西城って誰？ 五月さんの弟らしいよって騒がれた」

優勝決定戦は他の3人を破って勝ち上がった大橋巨泉との対戦となった。

「巨泉さんは粗削りだけど、勢いがある。結局同スコアで2フレームのプレーオフになった。私は最終フレームでダブルを取ったけど、先にダブルを記録した巨泉さんに2ピン差で負けた。でも解説席から、『西城さんうまいね。練習すればプロになれるよ』という声が聞こえてその気になりました」

売れない歌手からプロボウラーへ。練習を重ね、2年後にプロテストに一発合格。晴れてプロになった。

通算獲得賞金2位

西城の覚醒の時は、プロになった直後に訪れた。

「私のボールは横回転で、あまり曲がらないからピンが倒れない。プロではストライクが取れないと勝てません。それで何とか回転を起こしたい、縦回転の質に変えたいと考えていた時、先輩のボールにヒントを見つけたんです」

品川ボウリングセンターで、「この人のフォームが理想だ」と感じていた1期生の川井英一の練習をジッと見ていてひらめいた。西城は川井のボールと同じ穴を開けようと考え、自らドリルを操作して新しいボールに穴を開けた。

「ドリルを使うのは初めて。同じ穴にすればきっと曲がる、その一心でした」

3日後、〈新人王決定戦〉が行われ、西城は見事に優勝を飾る。そこからは一気にスターダムにのし上がった。1年目は2勝、2年目には5勝をマークした。

80年代に入り、ささいな誤解からプロボウリング協会ともめ、大会から遠ざかった。飲食店を経営した後、再びプロに復帰。

「40歳になった西城に何ができると非難されました。でも、一番優勝賞金の高かった関東オープン（500万円）で5回勝ちました」

98年、2001年のジャパンオープンでも優勝。通算35勝は41勝の矢島、37勝の酒井武雄に次ぐ3位。通算獲得賞金は1億3179万3000円で酒井に次ぐ2位。公認パーフェクトも17回記録した。

10月末で80歳になったいまも親しい仲間と毎週日曜に「10ゲームくらい投げる。アベレージは220くらい。親しくなったアマチュアにボランティアで指導するのも楽しいね」。

私が訪ねた日のハイスコアは248。6番・7番のスプリットも難なく倒した。フォームは流麗そのものだった。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載