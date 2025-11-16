秋に人気のスイーツは食べておきたい銀座コージーコーナー・モロゾフ・シャトレーゼのモンブランまとめ。
栗やさつまいもがおいしい秋に人気なのがモンブラン。ケーキチェーン各社からも期間限定のモンブランが登場しています。
今回は、コージーコーナー・モロゾフ・シャトレーゼの新作モンブランを紹介します。素材のおいしさを活かした秋ならではの商品ばかりなので、販売期間中にぜひチェックしてみて。
こんな贅沢なモンブラン...幸せすぎる...
●コージーコーナー「紅はるかのモンブラン」（496円）
秋の味覚・さつまいもを使用したねっとり濃厚なモンブラン。人気の品種「紅はるか」で作った餡やペースト、甘露煮がトッピングされていて、どこを食べてもお芋のおいしさが堪能できます。お芋好きは見逃せない逸品です。
「こんなんお芋好きのために作られてますやん」「一口食べたら思わず笑みがこぼれたわ」「好きすぎて既に2回食べた」とSNSでも話題。お芋が贅沢に使用された、今の時期にぴったりなケーキです。
●モロゾフ「モンブランとレアチーズケーキ」（432円）
モロゾフこだわりのレアチーズケーキに、イタリア栗のマロンクリームとスポンジを重ねた大人なモンブラン。表面にトッピングされた、ラム酒の風味香るキャラメリゼがアクセントになっています。チーズと栗の味わいがとても濃厚ですよ。
SNSには「モンブランもレアチーズも濃くておいしすぎる」「贅沢な気分にさせてくれる最高なスイーツ」「栗とチーズの味を少しずつ味わいながら食べるのが至高」といった感想が。9月下旬ころまでの販売なので、食べたい人はお店に急いで。
●シャトレーゼ「イタリア栗のモンブラン」（518円）
ブランデー入りホイップクリームと、イタリア栗のマロンカスタード入りホイップクリームを濃厚なマロンクリームで包んだ本格モンブラン。てっぺんには栗の甘露煮がのっています。栗や洋酒の風味が効いていて、全体的に大人な味わいです。
「期間限定のモンブランが出たと聞いて早速ゲットした！」「このモンブランすっごく好きな味」「このおいしさでこのお値段はさすがシャトレーゼさん」とSNSに感想が。モンブラン好きなら一度は食べてみて。
スイーツ好きなら、秋ならではのモンブランは必見。どれもこだわりが詰まっていて、感動級のおいしさです。気になったモンブランがあれば、ぜひ探しに行ってみてください。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部