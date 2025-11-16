食卓での存在感が増している冷凍野菜。

海外産が中心だったが、国産メーカーも力を入れるようになり、注目が集まっている。国産の魅力を探った。（山本美菜子）

海外産９割

大阪府の女性（３７）は冷凍のホウレンソウやコーンなど国産冷凍野菜を常備する。フリーランスの調理師として働きながら、長女（３）と１１か月の次女の子育て中で「冷凍はすぐに使わない分を保存できて経済的で、価格も安定している。野菜は子どもの食事にも欠かせず、国産にこだわって使っている」と話す。

日本生活協同組合連合会では、宅配や店舗で国産の冷凍野菜を扱っており、冷凍野菜全体の７割を占める。最近ではタマネギ入りのミックスが特に好調で、他にも枝豆、コーンなどが人気だ。スーパーの「ライフコーポレーション」では冷凍野菜全体が伸びており、国産ではカボチャやカットネギなどが人気という。「オーケー」では冷凍野菜全体の１５％が国産で、葉ものの動きがよいという。

農林水産省によると、国内で流通する冷凍野菜は海外産が９割を占める。一方で、国産の需要は高まっている。

冷凍生活アドバイザーの西川剛史さんによると、国産は料理に合わせたカットやミックスの仕方など細かな工夫がされていることが多い。収穫直後の野菜の甘みや食べ応えを生かしたホウレンソウやコーン、チューブからそのまま出せるとろろなど使いやすさと味わいにこだわった多様な製品が出てきた。

「汁物用のゴボウの商品では、火が通りやすいサイズで、少し皮を残して豊かな香りと風味を残すなどの工夫ができるのも国産の強みだ」と強調する。また、「国産は小ロットで多様な種類を扱いやすい」と話す。

日本野菜ソムリエ協会は国産冷凍野菜の魅力を伝えようと、２０２４年から「全国冷凍野菜アワード」を開催しており、西川さんも審査員長を務めている。

鮮度にこだわり

国産メーカーも品種や鮮度などにこだわった生産に力を注いでいる。１７年から伝統野菜の九条ねぎを手がけるのが「こと京都」（京都府）。栽培から工場まで自社で一貫して管理し、新鮮な状態で急速冷凍することで味や食感を維持する。

同社は元々、生鮮の九条ねぎを飲食店やスーパーなどへ出荷していた。露地栽培は風で倒れやすく、台風など天候リスクもあるため、別会社を設立して年間を通して出荷できる冷凍事業にも乗り出した。

執行役員の宮川光太郎さん（５５）は「個性的な伝統野菜の味を旬の状態で届けている。ネギは食卓では少量で使われることが多く、必要なだけ購入できる冷凍と相性もよい」と話す。

冷凍野菜を生協などに出荷する「イシハラフーズ」（宮崎県）は有機栽培の野菜を扱う。肉厚で甘いホウレンソウを中心に里芋、枝豆など７品目を通年で栽培する。畑は冷凍工場まで３０分以内。一年で栄養価が一番高い旬の時期に収穫し、短時間の湯通しを経て急速冷凍する。社長の石原祥子さん（３８）は「ホウレンソウや枝豆は収穫から冷凍まで最短２時間で、常に鮮度を保った状態で、冷凍までつなげている」と話す。

農業は後継者不足や気候変動といった課題に直面しており、石原さんは「国産野菜を冷凍することで、年間を通して安定的な価格で供給できる。持続可能な農業にもつながる」と話す。

日本冷凍食品協会広報部長の三浦佳子さんは「冷凍野菜は、丸ごと購入し、下ごしらえして使う場合と違ってゴミが出ず、食品ロスが少ない。コスパ（費用対効果）とタイパ（時間対効果）がよく、単身向けの家庭調理用や忙しい人の家事負担軽減などのニーズに合う」とした上で、「消費者の健康志向もあり、国産への期待は高い」と話す。

◇

冷凍野菜は我が家も欠かせない。利便性だけでなく、気候変動を意識して安定供給を図る側面があることを知り、食を守る仕組みについて考えさせられた。

早めの消費推奨

食品冷凍技術推進機構代表理事の鈴木徹さんによると、冷凍食品はマイナス１８度以下で作られ、腐敗の原因となる微生物、菌の活動が止まる。ただ、酸化、たんぱく質の変性はゆっくり進む。家庭の冷凍室では条件が悪く、賞味期限が１年間程度ある場合でも早めに消費するとよい。解凍後は菌が増えることに留意して利用する。

第５７次南極観測隊の調理隊員として冷凍野菜を活用した渡貫淳子さんは「取り入れやすいのはホウレンソウやキノコなど。生鮮との食感の差が少ない」と話す。

下ごしらえが面倒なカボチャや里芋も冷凍なら使いやすい。カボチャ２かけ６０グラムを潰し、卵１個、だし１５０ｃｃと混ぜ、５００ワットのレンジで約２分加熱すると２人分のカボチャ茶わん蒸しが手軽にできる。冷凍の揚げナスはすりゴマとともにみそ汁に加えるだけでも食べ応えが出る。