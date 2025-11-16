＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター

【映像】“美女”空手家、高速パンチに相撲芸人が“悶絶”KO

高速パンチ、鋼鉄ボディで話題のフルコン“美女”空手家が大相撲の解説に登場。冒頭、代名詞の“高速パンチ”を披露すると、相撲芸人が悶絶KO。「可愛くて強い」「おもろすぎて…」「むしろご褒美」など反響が相次いだ。

道着を着て相撲解説に登場したのはYouTube の『黒帯ワールド』に出演し、大ブレイクを果たした目代結菜（新極真会東京城南川崎支部）。2002年生まれ23歳の目代は2019年アジアフルコンタクト空手大会 女子軽重量級の優勝や2025年の全世界フルコンタクト空手道選手権 軽重量級での準優勝など、ビジュアルと実力を兼ね備えた注目の選手。

ABEMA相撲中継に解説として登場した目代に対して、元横綱・若乃花の花田虎上氏は「どれぐらいの威力か気になりますけど…」と振ったところで、腹部を覆う大きなミットを持った相撲芸人・あかつが満を持して登場。

「押忍」と向かい合った目代は、あかつのミットを目がけて数えきれないほどの正拳突きを打ち込んだ。目にも留まらぬ高速パンチ、あまりの威力にあかつはジリジリと後退。土俵を割ると、苦悶の表情を浮かべた。

予想外の展開に「可愛くて強い」「おもろすぎて…」「むしろご褒美」などの反響が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）