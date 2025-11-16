俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。川が女性不信から脱却させてくれた妻の行動を明かした。

交際前食事仲間だった花音さんは食事の誘いをしていたものの、川はハニートラップへの恐怖心から断り続けていたという。

川は離婚裁判中、花音さんにサポートをしてもらったといい、「離婚裁判の資料がね、読み込むのが大変なんですよ」と告白した。花音さんも「（厚さが）辞書くらい」と笑った。

川は「（お芝居の）セリフも覚えないといけないし、そっち（裁判の）資料も見なきゃいけないし。パニクっちゃってて。そうしたら（花音さんが）『私の友だちに弁護士もいるし、彼に相談に乗ってもらうこともできるけど、私もある程度知識もあるので見ましょうか』って言ってくれた」と語った。

MCの藤井隆から「（裁判の）知識あるんですか？」と驚かれると、花音さんは「友だちとかもそういう裁判を抱えている方もいたので、相談乗ってるうちに詳しくなるじゃないですか」と答えた。

花音さんは「資料読んでふせん張って、『ここだけは見ておいて下さい』っていう。そういうのからスタートして」とサポートしていたことを明かした。

川が「そうすると、だんだん『これはハニートラップじゃない』って思ってくるじゃないですか」と話すと、藤井は「やっと？」とつっこみ、「僕でももうちょっと前から気づいてましたよ」と続けた。