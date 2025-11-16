吉住、恋愛番組での女性タレントによる「下ネタ寄り」トーク流行に懸念「結構危険だなと思ってて」

ウエストランド・井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が11月13日（木）に配信。

MCを務める吉住が、昨今の恋愛番組の“ある風潮”に対し懸念を示す一幕があった。

番組後半、吉住は「ちょっと下寄りの話を女性がしますよ、みたいな時代に入ってきてる」「みんなもそういうことで悩んでたんだ、という、アンタッチャブルとされたことを喋ることが流行り」と、最近の業界の風潮に言及。

「そういうことを喋ることがちょっとオシャレというか最先端だからいい、みたいになってきてる」と分析しつつ、「今までみんなが教えてくれなかったことを教えてくれる教材みたいな番組がどんどん増えてる」と、その流行の背景も指摘する。

そのうえで吉住は、「わたし結構危険だなと思ってて」と持論を展開。「それに飛びつく女性タレントがここから出てくるんじゃないか」「（番組で）めちゃくちゃ求められちゃうけど大丈夫？って勝手にすごい心配」と、安易に流行に乗ることへのリスクを語った。

これには井口も「実際見てるのはただエロい男がエロい目で見てるだけなのに気をつけて」と、吉住の懸念に強く同調していた。