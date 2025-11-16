富永啓生が7本の3Pを含むキャリアハイ更新30得点…レバンガ北海道が7連勝を達成

11月16日にカミアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節が行われ、レバンガ北海道が島根スサノオマジックと対戦した。

北海道はドワイト・ラモス、富永啓生の得点で5－0のスタートを切ると、リードしながら試合を展開。ジャリル・オカフォーに今シーズン初の3ポイントシュートが飛び出すなど、28－19と9点リードで第1クォーターを終了した。

第2クォーターは岡田侑大に7得点を与えたものの、富永が1人で8得点と躍動。リードを広げ、51－36でハーフタイムに突入した。

後半は第3クォーターに激しい点の取り合いを繰り広げ、11得点の富永に加え、ベンチから出場した市場脩斗も6得点と貢献。最後の10分間こそ18－19と下回ったが、最終スコア97－81で快勝し、連勝を「7」に伸ばした。

14勝4敗で中断期間を迎えた北海道は、富永が7本の3ポイントを含むキャリアハイ30得点に4アシスト2スティールの活躍。ジョン・ハーラーが16得点6リバウンド、オカフォーが12得点5リバウンドをマークした。

■試合結果



島根スサノオマジック 81－97 レバンガ北海道



島根｜19｜17｜26｜19｜＝81



北海｜28｜23｜28｜18｜＝97

【動画】富永啓生が見せたセレブレーション