GXT720 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　GXT720 ブラック

GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Pro-X V2 ホワイト

AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

5位　GXT720 グレー

GXT720-GREY（GXTRACE）

6位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

7位　GTPLAYER フットレスト シリーズ LR002 通常版 PUレザー ブラック＆ホワイト

LR002 ツウジョウバン PUレザー　ブラック＆ホワイト（Wudi Group）

8位　Nitro V2 ホワイト

AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）

8位　Pro-X V2 ブルー

AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

8位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル

AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

8位　ゲーミングチェア シグナル グレー

15507（不二貿易）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。