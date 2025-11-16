お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が15日放送のMBSラジオ「ますますハイヒール」で、消防車とパトカーが出動した騒動を告白した。

オープニングで、「丸々1日休みやと時々する」こととして、連続ドラマの一気見を挙げ、「VIVANTを見た時は23時間半ベッドの上に居った。この前は教場をずっと見てた」と話した。

木村拓哉主演のフジテレビ系ドラマ「教場」を一気見した翌日も「休みで、知人が来て2人でお酒飲みながら小っちゃい鍋食べて、“私もう寝るわ”って。そう言える感じの仲。それで私が鍋をキッチンのコンロ上に置いて、“ほなね”っつって（知人が）帰った」と回想。だが、「私、その後、火災報知機の音で起きてん」と告白した。

「パッと目覚めたら、部屋中がくもってて、火災報知機がファンファンファンファン！言うてて、猫が走り回って。何これ!?と思った」と吐露。「とりあえず火が出るのはキッチンやから、キッチンに行ったら…賢いな、リンナイは。ちゃんと消火しとったわ。でも鍋が真っ黒になってて、その真っ黒い鍋から煙が出続けててん。火は全然ないねんけど、土鍋が。とろ火がついてたみたいやねん」と説明した。

その後、自身の部屋だけ火災報知機が鳴っていたことを確認し、マンションの緊急連絡先に電話。「もう火は出てないと説明して。ただ煙が出てるから火災報知機が鳴ってて、どう止めたらいいかを聞いてん。そしたら“分かりました。でも一応119番に通報はしてください”って言われたから、連絡した」という。

すると消防車のサイレンが聞こえてきて、「これうちじゃないよな…と思ったらうちの前にピタ〜ッと。うちかよ…と思ったら、ドタドタドタドタ…とフル装備で消火栓持った人が“現場どこですか!?”って。火は出てないって言うてるのに…」と苦笑いした。

「“すみません、これなんです”って鍋見せて。“え？”って言われたから、“火はもう出てないんです”って。“とりあえず現場見せてください”って入って来られて。“ここですか、なるほど…”って言うてるところに、ウ〜ッ！って（パトカーのサイレン）…警察も来てん」と大ごとに発展。「私警察は連絡してないんですけど…って言うたら、消防の人が“119番と110番は連動なんです”と。事件性があったらあかんから、絶対警察も来るんやって」と語った。

訪ねて来た警官に、「お忙しい時期なのにすみません…って言うた。で、私“教場”見てたやんか。交番の人が街の人とものすごい仲良くしてて、地域密着の記憶が残ってた。で、私の所に来た人も“警察官は地域の方と密着してやっていくのが任務であります”って言うから、“私、教場見てました。同じことおっしゃる”って思わず言ってん」と振り返って笑わせ、「最敬礼でお見送りしたわ」と語った。

「まだ私の家はちょっと焦げ臭い。不幸中の幸い…ほんまに気付けなあかんなと思った。私はそういうことに関しては大丈夫と思ってた。でもやっぱり人間に大丈夫はないんやな、と思った」と反省。「リンナイが素晴らしいのと、消防署、おまわりさんが素晴らしいのが分かった。失礼いたしました、そしてありがとうございました」と感謝していた。