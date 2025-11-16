¡ÚONE¡ÛKANA¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô·âÇË¡ªÂç¶âÀ±¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¡ª¡×
¡¡¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£Âè8»î¹ç¤Î¥¢¥È¥àµé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇKANA¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¡¢3¶¥µ»¤ÇONEÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¥Õ¥§¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤«¤éÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤ëÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½Ð¤»¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µK¡½1½÷»Ò²¦¼Ô¤ÎKANA¤¬Âç¶âÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥à¥¨¥¿¥¤¡¦MMA¤Î3¶¥µ»¤ÇONEÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¤È·ãÆÍ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1R¤«¤éKANA¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤â°µÎÏ¤ËÉé¤±¤º¤Ë¹¶·â¤òÊÖ¤¹Å¸³«¤Ë¡£3RÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÎÂçÇ®Àï¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£È½Äê3¡½0¤ÇKANA¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÂç¶âÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ONE»²Àï¸åÆüËÜÂç²ñ¤Ç½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶âÀ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°µ¾¡¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¾¡¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤Àï¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£