阪神から日本ハムへのトレード移籍が決まった島本浩也投手（32）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。ファンへ感謝のメッセージを伝えた。

島本は「タイガースファンの皆様」として、これまで変わらぬ応援を続けてくれたファンに「皆様のおかげです」と感謝の意を示した。さらに「甲子園のマウンドで投げてる時の大声援は一生忘れません」と記して、日本ハム移籍後も変わらぬ声援をお願いした。

長文できちっとした感謝のメッセージに、ファンからの返答も続々と届いた。そんな中で、同僚の岩崎が「進めファイターズ 勝利の男」と、日本ハム応援歌の歌詞で島本を激励。これまでも各選手のインスタ投稿に、様々なメッセージを投稿してきた岩崎だが、この日も2000件を超える「いいね」がつき、相変わらずの人気ぶりだった。

以下、島本投手のメッセージから。

【インスタ全文】

タイガースファンの皆様 15年間ありがとうございました。

報道にも出ている通り 来シーズンから日本ハムファイターズへ移籍する事になりました。

高卒育成で入団して15年間タイガースでプレー出来た事、本当に誇りに思います。

球団関係者、今まで携わって頂いた方々、どんな時も応援して頂いたタイガースファンの皆様のおかげです。

甲子園のマウンドで投げてる時の大声援は一生忘れません。

寂しい気持ちが今の気持ちですが来シーズンからファイターズで頑張りますので応援宜しくお願い致します。

本当にありがとうございました。