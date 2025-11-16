「地味コーデになりがち」→ この1枚！【ZARA】大人が着映える！「ポロトップス」

コーデが地味になりがちな秋冬。一点投入でパッと着映えるトップスを取り入れてみては？ 編集部がリサーチする中で見つけたのは【ZARA（ザラ）】のポロトップス。ボーダーやアーガイル柄など、大人コーデに似合うデザインを採用しており、おしゃれで人と差をつけることができるかも。

プレッピーな着こなしも楽しめそうなポロシャツ

【ZARA】「ボーダー柄ニットポロシャツ」\6,590（税込）

きちんと感のあるポロ襟デザインで、トレンドのプレッピーなコーデも楽しめそうなトップス。太めのボーダー柄が存在感を放ち、地味になりがちな秋冬コーデのマンネリ打破が叶うかも。シックな配色なので派手になりすぎず、大人カジュアルにぴったり。プリーツスカートと合わせてキレイめに仕上げるほか、ワイドジーンズでこなれ感たっぷりに着こなすのも◎

くすみカラーが上品なアーガイル柄セーター

【ZARA】「ダイヤモンド柄ニットセーター」\7,990（税込）

秋冬ムード満点なアーガイル柄のトップス。上品なくすみグリーンが大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。きちんと見えが狙えるポロ襟デザインなので、オフィスカジュアルにもマッチしそう。コンパクトな着丈でボリューミーなシルエットのボトムスにも合わせやすく、即戦力になる予感。ワイドジーンズでカジュアルに、フレアスカートでフェミニンになどさまざまな着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M