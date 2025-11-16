俳優の松谷鷹也（３１）が１６日、東京・丸の内の明治安田ヴィレッジで開催された「映画『栄光のバックホーム』上映イベント」に鈴木京香、秋山純監督とともに出席した。

映画は脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で亡くなった元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた物語だ。

鈴木とのＷ主演に大抜擢された松谷は甲子園を目指した元高校球児だ。横田さんを演じるにあたりもう一度野球に打ち込んだ。「ＣＧは絶対使わないと最初に聞きました。バックホームのシーンを絶対にやるという気持ちと、慎太郎さんが野球と向き合ってきた時間としっかり向き合うようにと、ひたすら野球を一生懸命やるということを心がけていました」と語った。

慎太郎さんの母親役の鈴木も「とにかくいつも一生懸命現場にいました」と松谷の作品に臨む姿勢を絶賛。「全てに全力投球でした。私の中で松谷君と慎太郎さんは本当に素敵な青年です」と役柄同様、母親のような温かい眼差しで語った。

真っすぐな性格で共演者・スタッフに愛されている。一方で、意外な弱点もある。秋山監督は「トークがダメなんですよ。俳優なのに無口で『おいおい』って感じなんですけど」と笑顔で指摘した。その言葉通り、イベント終盤には松谷が表現に悩み言葉に詰まる場面があった。秋山監督はすかさず「トークが不甲斐ない」とツッコミ。伏線を見事に回収した松谷は恥ずかしそうに微笑んでいた。