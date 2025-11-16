【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）

【映像】「60m絶品フィード」で先制点演出

U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、特大ロングフィードで先制点を演出。精度と威力を兼ね備えた守護神のキックに、ファンも興奮している。



日本時間11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17日本代表はU-17南アフリカ代表を3−0で撃破。47分の先制点は意外にもGK村松のキックが起点となった。

日本は自陣の右サイドでボールを奪うと、DF藤田明日翔（川崎U-18）が最後尾にバックパス。これを村松がダイレクトのインサイドキックで前線に蹴り込んだ。ボールはぐんぐん飛んでいき、相手DFの頭上を越え右サイドから抜け出そうとするMF平島大悟（鹿島ユース）のもとへ届く。最後は平島の折り返しを、FW浅田大翔（横浜FMユース）が中央で粘りに粘って先制ゴールが決まった。

アメリカ育ちでU-17代表から日の丸を背負う

この先制点に繋がる約60mのフィードは、解説・名良橋晃氏も「やっぱり村松選手のフィード。良いところが見えていたし、ダイレクトでうまく（蹴った）」と褒め称える。さらに日本のサッカーファンたちも注目し、SNSでは「村松のフィードやばすぎ」「村松さんのキックの精度よ」「村松のフィード一発だ」「キックでひっくり返した」「村松のロングフィードヤバかった」「村松のフィード凄いな」「村松凄すぎる」など称賛の声で溢れた。

2008年6月8日生まれで17歳の村松は、アメリカ人の父と日本人の母の間にアメリカで生まれ育ち、現在はロサンゼルスFCに所属。U-15代表ではアメリカのユニホームを着ていたが、U-17代表から日の丸を付けて戦っている。187cm・85kgの体躯を活かしたセーブ力だけでなく、リーダーシップにも優れており今大会では腕章を託されている。

村松は試合を通じてセービングも極めて安定しておりクリーンシートで日本の快勝に貢献。日本時間11月19日のラウンド16（北朝鮮戦）でも、攻守に渡る活躍が期待される。

