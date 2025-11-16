【日本一かわいい高校生候補】関西エリア代表：佐藤やよ＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/16】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第4回は、関西エリア代表：佐藤やよさんのインタビューを届ける。
出身：兵庫県
学年：1年生
誕生日：12月31日
MBTI：ISTP
趣味：ゲーム
特技：とうもろこしを綺麗に食べること
好きな食べ物：とうもろこし
嫌いな食べ物：エビ
好きな言葉（座右の銘）：ピンチはチャンス
最近ハマっていること：お風呂で寝ること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
2017年関東グランプリの藤咲凪さんの沢山のものを抱えながらも夢を叶えていく姿に感動し、強く心惹かれたため。自分に自信が持てず、これまで女の子らしくお化粧をしたり、SNSを発信したりすることに憧れを抱きながらも踏み出せませんでした。そんな自分を変えたいと思ったため。去年の冬に突然病気にかかってしまい、人生何が起こるか分からないというのを実感し、今この瞬間を大切に生きたいと思うようになったため。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
何があっても絶対にめげない打たれ強さや度胸。
― 憧れの有名人はいますか？
藤咲凪さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は中高とテニス部に所属していましたが、去年の冬に病気にかかったことにより休部することとなりました。打ち込めるものを失い、家に帰って一人で暇を持て余す時間に強い喪失感を覚え、毎日を過ごすのがつらい時期でした。ですが、そのおかげで、自分が本当にやりたいことを見つめ直すきっかけとなり、この女子高生ミスコンに参加するという新たな挑戦を決意することができました。また、私は高一ミスコンにも参加していて、SNSもミクチャ配信も、何も分からない初心者でしたが、皆さんに沢山支えて頂き、とにかくがむしゃらに頑張りました。ですが、結果は落選。自分に自信がさらに持てなくなってしまい、このまま女子高生ミスコンの本戦を続けて参加するか迷うぐらいでした。それでもやっぱり諦めたくなくて、2度目のチャンスを死ぬ気で頑張ることにしました。今では本当に諦めなくて良かったなと思います。
― 将来の夢を教えてください。
女優さん、カルピスのCMに出ること。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分の思いの強さを信じて突き進むこと。ゼロからのスタートだったり、自分の才能に自信がなくっても、その夢に対する思いの強さだけは誰にも負けない！という自信を持って頑張る。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
