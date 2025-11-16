AKB48田口愛佳「まじで顔似てない」芸人兄とのダンス動画公開「可愛い兄妹」「笑顔が似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】AKB48の田口愛佳が15日、自身のTikTokを更新。兄でお笑い芸人・たぐちたかすみとのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48メンバー「まじで顔似てない」芸人兄との仲睦まじい2ショット
9月に「実はお兄ちゃん芸人してます。まじで顔似てないんですけど、、、笑」とつづり、兄が芸人・たぐちたかすみであることを明かしていた田口。この日公開した動画では「この2人どんな関係に見えますか？」と言葉を添えて、TikTokで流行中のリズム曲「コンココンコンココンコンコン」に合わせ、兄とともにダンスを披露。2人が笑顔で軽快に踊っている。また、Instagramストーリーズでは「まさか兄弟でTikTok撮るとは」とし、2ショットを載せている。
この投稿に「可愛い兄妹」「笑顔が似てる」「お兄ちゃん嬉しそう」「仲良し」「2人とも照れくさそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
