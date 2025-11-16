

「みんなの四国文化祭2025」

四国のNHK４局は、11月21日（夜７時30分〜）に「みんなの四国文化祭2025」を四国４県向けに放送。今年のテーマは「続けるチカラと、ふるさとと。」徳島県・美馬市で10月12日に開催した公開収録の模様を中心に、四国4県で受け継がれる伝統と新たな魅力を届ける72分。

【写真】「みんなの四国文化祭2025」の模様

ラジオ放送100年節目の今年、四国ゆかりの貴重映像＆名曲で届ける「四国タイムトリップ」ショーに出演者全員で挑戦。脚本は「The Wakey Show」「東京03の好きにさせるかッ!」で脚本を手がける、お笑い芸人・上田航平。四国の魅力を再発見するべくナンチャンが時空の旅へ出かける物語。宇高連絡船、松商奇跡の“バックホーム”、第１回目のよさこい祭り、そして形を変えて踊り継がれる阿波踊りの熱狂へ...歌あり・踊りあり・笑いあり！四国の魅力を再発見できるステージショー。

2014年から、ミュージカル音楽作家になる夢を追うべく、日本での歌手活動を無期限休止していたアンジェラ・アキ。今年7月、11年ぶりとなる歌手活動を故郷・徳島から再開。その様子をたっぷりとお届けする。さらにNHK四国のテーマソング「ふるさとの色」をライブで初披露。ノーカットで放送。

けん玉・ギターなど、過去の四国文化祭では様々な事に挑戦してくれた三山ひろしさん。今年は和太鼓に挑戦。愛媛の和太鼓集団・和達（わだち）とのコラボステージで代表曲「いごっそ魂」を大熱唱。また既報の通り、STU48をはじめ、香川の大型音楽フェス「MONSTER baSH」のステージにも出演した話題のアーティスト 丸山純奈、今年韓国発オーディション番組で優勝しグローバル規模での注目を集める島憂樹など、四国出身の若い才能もステージに集結。

番組情報

みんなの四国文化祭202511月21日（金）

NHK総合 夜７時３０分〜８時４２分＜四国向け＞※放送後１週間、NHK ONE（新NHKプラス）で見逃し配信（全国で視聴可能）11月22日（土） NHK総合 午前１０時４０分〜１１時５２分＜四国向け＞＜司会＞南原清隆（ウッチャンナンチャン）、条谷有香アナウンサー（NHK松山）＜出演＞三山ひろし、STU48(曽川咲葵、高雄さやか、谷口茉妃菜、中村舞、兵頭葵、福田朱里) 、丸山純奈、島憂樹／松本明子／上田航平／アンジェラ・アキ（VTR出演）ほか＜ナレーション＞水樹奈々https://nhk.jp/shikoku-bunkasai