元モーニング娘。の加護亜依（37）が16日までに、自身のインスタグラム更新。「友人の結婚式に出席しました」と、おめかしした結婚式ショットを披露した。



【写真】最強すぎるペールブルードレスの加護ちゃん

「あぁ幸せいっぱい！！末永くお幸せに...そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」とつづった加護は前面がドレープになったペールブルーのワンピースで、深いＶ字部分は肌の露出が少なくなるように白いレースのアメリカンスリーブのタンクトップを着用。ドレスは胸下で切り替わり、シアーなスカート部分は透け感もあり大人女性の美しさを際立たせた。ヘアも低い位置でお団子にまとめ、上品な仕上がりに。アクセサリーもダイヤのネックレスやパールできれいめを意識したものに。



またストーリーズでは全身ショットも披露。足下はヌーディーな黒のサンダルで、濃いめのペディキュアでお洒落上級者ぶりを見せた。



フォロワーも「相変わらず美しき…」「ディズニープリンセスみたい!」「マジで綺麗なんだよな…」「大人っぽくていい感じ」といった賞賛の声が並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）