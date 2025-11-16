今月2日に挙式を報告した女優の堀田茜（33）が16日、TOKYO FM「KOSE Find My Beauty」（月曜前9・00）に出演。挙式が婚姻届の提出から約1年後の開催になった理由を明かした。

「どんな気持ちになるんだろうと思ってたし」と前置きして「準備が本当に大変すぎて、やらない方が良かったかもって思うことも。準備期間は苦しすぎて」と本音を漏らす。しかし本番を迎えると「やっぱり、頑張れば頑張った分だけ当日の楽しさが計り知れないくらいだったし、終わった後の2人の絆…本当に心からやって良かった」と感じられたと振り返った。

「籍入れてから式場どこにしようかっていうのはひたすら思ってたんだけど全く行動に移してなかった」として「式場決めなきゃ」と焦る毎日だったと回顧。「やっと腰を上げたのが結婚して半年、初めて半年後に空いてるところが見つかって結局1年後」の開催になったと語った。

友人からは「“コロナ期間に（式を）挙げられなかった人が挙げるようになってるから早くしたほうが良いよ”と口酸っぱく言われてた」と回想。「キャンセルとか、日々動くから要チェックです」と伝えた。