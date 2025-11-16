神奈川県小田原市の漁業者や水産加工業者らでつくる「小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会」は１７日から、小田原でとれたウツボを市内の飲食店で提供する「おだわらウツボフェア」を開催する。

需要の低いウツボの様々な食べ方をＰＲして価値を上げ、新たに漁業を始める人を増やそうとする試みだ。

市水産海浜課によると、ウツボがかかる刺し網漁の漁師は市内に１９人いるが、後継者がいるのは２人だけ。収入を安定させて刺し網漁が経済的に成り立つようにし、新規就業者を確保することが課題となっている。

同協議会は、網にかかっても高く売れない魚の価値を高めることで、漁師の収入増を見込む。味が良い一方で、見た目の悪さと小骨の処理などの難しさなどから、１キロ当たり１００円の値しかつかないこともあるウツボに目をつけ、市全体で宣伝していくことにした。

フェアでは３０日までの２週間、「海鮮茶屋 魚國」「彩酒亭 洞」「さじるし食堂」など市内飲食店６店舗で、天丼やカルパッチョ、から揚げなどの特別メニューを提供する。

市役所で１１日、ウツボの西京焼き握りなどを試食した加藤憲一市長は、「身に弾力があり、味も大変おいしい」と話していた。

フェアに協力している「小田原地魚大作戦協議会」の田川修三会長は「ウツボはコラーゲンも多く、独特の食感。ぜひ、味わってほしい」と話していた。

フェアに関する問い合わせは市水産海浜課（０４６５・２２・９２２７）へ。