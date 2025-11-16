¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¥µ¥¦¥ÊÀ°¤¤Ãæ¤Ë¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¿þÊ¬¤±¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¶õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í¼¾Æ¤±¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥ÊÀ°¤¤Ãæ¤Ë¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¿þÊ¬¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¥µ¥¦¥ÊÀ°¤¤Ãæ¤Ë¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¿þÊ¬¤±¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¶õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Í¼Êë¤ì¤Î¶õ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ³¹Åô¤ä¼ùÌÚ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²èÌÌ¤ÎÁ°·Ê¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüË×Ä¾¸å¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬³¹Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢²º¤ä¤«¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÍ¼·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²°¾å¤ÇÍ¼¾Æ¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÊæÀî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÅÔ¿´¤Î·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤ÏÎÐ¤Î¿¢Êª¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êë¤ì¤Î¶õ¤¬ÃÈ¤«¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¶õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Í¼¾Æ¤±¤Î¶õ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¾Æ¤±¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿´¿È¤È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¤Ê¬¤½¤Î¾åÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤ë¤È¤ÏºÇ¹âÄ¬¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¤«¤Ä¥¨¥â¤¤Í¼¾Æ¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Í¼¾Æ¤±¡¡¤ª¤¹¤½Ê¬¤± ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
