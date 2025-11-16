公園でブランコの順番待ち中、小学生に睨まれた…大人はどうするのが正解？【ママリ】

ブランコの順番待ちで小学生に睨まれた！大人としての正しい対応は？

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

公園での遊具の順番待ちのことです。



自分の子ども（未就学）がブランコで遊びたがっていたけれど、小学生くらいの子達が使っていたので、子どもに「空いたら使おう」と言って待っていました。すぐ横で待たれたら早く代われと催促してるみたいで悪いかなと思って、ブランコの近くの遊具で遊びつつ、空くのを待っていました。その子たちからみたら、待っているようには見えなかったと思います。

それで、その子たちは長々と結構な時間使っていて、ようやくいなくなったので、うちの子が使っていたら、さっきの小学生たちがやってきて、後ろから息子を押してる私に向かってと「ちょっとー、長いんですけど」「早くかわってくださーい」と言ってきて。 出典：

子どもを公園に連れて行ったMさんは、子どもが好きなブランコを小学生が使っていたため、近くの場所で順番待ちをすることにしました。



小学生がいなくなったタイミングで、ブランコで遊ばせ始めたMさんですが、先ほどの小学生が戻ってきて、順番を替わるよう急かされました。

うちの子が使っている時間はさっきの子たちよりは短い時間で長いと言われるほどでもなかったけど、使い始めたばかりというわけでもなかったので、「順番待ってたのね、気づかなくてごめんね」と言って代わったらめっっちゃ睨まれて返事もなし。

こういうときどう対応するのが正解だったんでしょうか… 出典：

小学生から声を掛けられ、「使い始めたばかりでもなかった」ため、順番を替わったMさんたち。しかし、Mさんの言葉に小学生たちは何も返事をせず、睨むような態度を取ったそうです。



こうした場合、どういう対応をするのが正しかったのか、Mさんは少し悩んでいます。このMさんのモヤモヤに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

遊具の交替は「サクッと替わる」を念頭に。などいろいろな声が

公園の遊具での順番待ちについて、モヤモヤする体験をしたMさん。自分自身の対応の仕方も良かったのか分からず、アプリ「ママリ」で質問しました。Mさんのモヤモヤには、ママリユーザーからアドバイスや共感などいろいろな声が集まりました。

それは嫌でしたね💦



小学生が遊んでいても、乗りたければ並びます。

待ち時間がどんなに長くても、一定時間遊んだらどきますし、娘にもそう伝えます！

混んでる時は、20回くらいで交換します。

うちの娘はブランコ大好きで、どれだけでも乗りたがるので、、誰もいない近所の公園で好きなだけブランコに乗せています🙂 出典：

Mさんのモヤモヤに寄り添うこちらの意見では、公園で遊具を待つ時の待ち時間も具体的にアドバイスがありました。



ブランコは人気の遊具だけに、待つ人もそれなりにいる場合がありますよね。こちらのユーザーの子どもはブランコが大好きということで、人の少ない公園に行き、好きなだけブランコを楽しめるようにしているそうです。

使い始めたばかりなら「まだ使い始めたばかりだから待っててねー」って言います！

結構使っていたなら、イラっとはしつつ、「ごめんねー」で変わります！



ブランコ待ちするときは、ブランコの柵のところに並んで待っていますよ😊

周りも皆そんな感じです！ 出典：

今回、Mさんはブランコの順番待ちをする際、柵のところではなく、ブランコの周辺で遊んでいる子たちにプレッシャーを与えないようにしていましたよね。



その点について、ブランコの順番待ちは柵の近くで並んでいればいいという意見です。そして、自分たちが遊んで次の人に替わる場合はサクッと次の人に替わるようにするという意見でした。



今回、Mさんが出会った小学生たちの態度は褒められたものではありませんが、必要以上に恐縮する必要もなく、サクッと交替するだけで良いという意見でした。

多分親がそーゆー方なのかな？と思いますので関わりたくないから、『ブランコ楽しいよね！はいどーぞ！』と言って謝らず振り返らずすぐその場を立去ります😊

もしなんやかんや言って親が登場したらめんどくさそうなので🙆



私も待つ時は順番だからね、と自分の子供に言いつつ柵の近くで他に待ってる人居ないか確認して待機します👍 出典：

子どもの言動が失礼な場合、子どもは保護者のいつもの態度を真似しているだけの場合がありますよね。ですから、もし知らない子から失礼な態度を取られたら、保護者もそういった人なのかもしれない…ということで深く関わるのを避けるという意見です。



ただ、順番を交替する場合も、こちらが謝る必要はなく、ただただ「はいどうぞ」で替わればいいのでは、というアドバイスもありました。



公園の遊具で遊ぶ場合の順番待ちは、子どもたちだけで公園遊びをするようになっても発生することがらですよね。できれば利用する人みんなが順番を守って気持ちよく遊べるよう、自分の子どもには公共の場でのルールをきちんと教えたいですね。

「学童行きたくない…」新1年生の涙。怖い先生の“一言”に恐怖心があって…親としてどうすべき？

学童３日目で泣いて行きたくないと言ってます...(涙)



新１年生で、4/1から学童に通っています。



ある先生がとても怖いようで、その先生に自分ばかり怒られるといった感じなようです。



息子もやんちゃなので、何かしらやらかしてる可能性もありますが、【分からないから聞いたのに、そんなの周りの皆見れば分かるでしょ⁉️】って怒られた事もあるみたいで、この先が思いやられます...



初日こそ、楽しく学童での出来事を話してくれましたが、怖い先生がいるのも話していて、4/2の朝もぼそっと行きたくないなぁとは言ってました💦



今朝は起きてきたはいいものの、何もしたくないと行きたくないと準備もしてくれず、朝から大変でした😢



明日は仕事都合付けて休むことにしました🙇



皆さんのお子さんはいかがでしたか⁉️ 出典：

春から1年生になり、学童にも通い始めたQさんの息子。初日は楽しかったと言っていたようですが、Qさんの息子にとって怖い先生がいたようで、少しずつ雲行きが怪しくなってきました。



そして3日目の朝、とうとう「行きたくない」と泣き出してしまったようです。Qさんは仕事の都合をつけ、翌日は休むことにしたようですが、このままではこの先どうなるんだろう…と不安に思っています。



こんなQさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

分かる！わが家はその後…などいろいろな声が集まりました

今回、小学1年生の息子が通い始めて3日目に学童に行きたくないと言い出したQさん。困ったQさんにママリユーザーから届いた声はどんなものだったのでしょうか。

新２年生ですが、去年ほぼ全く同じ悩みを持っていました！



共働きで預け先がないので、とりあえず夏休み終了までは毎日学童に預け、それ以降は学童利用せず下校する日を作り少しずつ留守番に慣れさせました😀年明けから学童をやめて、今は一人で留守番をさせてます🤣春休みも弁当を作っておいて一人で留守番してます。（携帯持たせます）



住んでいる場所の地域差もあるでしょうし、様々な考えもあるでしょうが、学校で疲れて帰るのに、学童でもさらにスレトスな環境で過ごすよりは、辞めてよかったなと思ってます🤗👏 出典：

暮らしている地域差や近所との付き合い方などさまざまな事情があると思いますが、どうしても学童に行けない場合は、他の方法を考えるのもありでは？と言う意見がありました。



こちらのユーザーは、学童に合わず、少しずつ留守番ができるように移行したようですね。夏休みまでは頑張って通い、その後はお家でお留守番ができているとのこと。子どもの性格やできることにもよりますが、家の方が安心して過ごせる子もいるので、この家庭にとってはベストな判断だったのでしょう。

うちは学童は利用してないのですが、

お子さんの通った園、ほんわか系じゃなかったですか？？🤔



うちのこたちが通った園、物凄く手厚くフォローしてくれて、アットホームな園だったので



一番上の娘は特に厳しい担任の先生に当たってしまい、怖い！とずっと言っていました💦



忘れ物したら先生に怒られる！

とか

字を丁寧に書かないと先生に怒られる！

とか

計算を早くしないと怒られる！

とか。



毎日ビクビク怯えていて可哀想に思った事があります💦





息子さんもそんな感じかもしれないなーと思いました💦 出典：

1年生は勉強を集団で教わるのが初めての子もいるはず。そんな中で出会う先生はたくさんいますが、穏やかな人もいれば言い方が厳しい人もいるでしょう。子どもによっては先生との関係で悩むケースも珍しくはないようです。



もし学童での心配がある時、学童の先生に相談できなかったり、学校の先生にも相談できなかったりする場合は、児童クラブを運営する企業、または自治体の相談窓口に声を掛けてみるのも1つの方法です。子どもも親も放課後を心配なく過ごせるようにしていきたいですね。

小さな行き違いが大きな溝に。習い事の先生との気まずい関係、修復できる？

子どもの習い事の先生と行き違いがあり悩んでます。



子どもは約3年間習い事をして、普段は親と先生の相談事はラインまたはレッスンノートでしていました。



毎週決まった曜日に通っていますが、子どもの体調不良や病院受診等のため月1回ほどお休みする、もしくは代替えレッスンしてもらってました。

（どうしても都合つかない場合はお休みさせてもらってました。） 出典：

3年ほど同じ習い事を続けているというMさんの子ども。普段、先生とはLINEやレッスンノートでやり取りをしているということです。



この習い事でどんな行き違いがあったのでしょうか。

今年、秋頃から先生から代替えレッスンについて提案されるも、夫婦ともに働いている時間帯と曜日で難しいと伝えていましたが、そのたび先生からは了解しました。とくるだけで、同じことが数カ月ありました。



きっと私の伝え方が悪かったのだと思い、あらためて丁寧に説明をしたのですが、先日先生から「何回も言わなくてもわかってますから！好意で代替えレッスンを提案しているのになんなんですか、あなたは」と怒られてしまいました。



私はどうしたらよかったのでしょうか。 出典：

通常レッスンに通えないことがあり、その代替えレッスンを先生から提案してもらっていたというMさん。



しかし、提案してもらった曜日もどうしても都合がつかないことから、先生にはお休みをする場合があることや提案してもらう曜日は仕事の都合で代替えレッスンが難しいことを伝えたようですね。



しかし、先生からはお𠮟りの返答が…。この状況に困ってしまったMさんは、先生にはどのように伝えれば良かったのか悩んでいました。ママリユーザーからはどんな声が掛けられたのでしょうか。

代替えレッスンの考え方は習いごとによっていろいろ等、さまざまな意見が

習い事の先生と、レッスンを休んだ際の代替えレッスンについて行き違いが起きてしまったMさん。先生が怒っているようで、どう伝えれば良かったのか悩んでいるMさんに、ママリユーザーからはいろいろな意見が集まりました。

習い事の種類が何かわかりませんが、先生の言うように代替えレッスンは先生の好意であり、必ずしも習い事全てが代替えレッスンをしてくれるわけではありません…😭💦



そしてまた、ここまで行き違いがあるとこれ以上続けるのはMさんも、今後しんどいのではないかな？とは思いました😭💦

先生の当たりもかなり強いっぽいですし…😭💦 出典：

そもそも習い事は「代替えレッスン」があるものばかりではないかもしれません。教室や先生の方針では、月謝分の回数はきっちりこなします、という習い事もありますし、一方で休むのは生徒側の都合なので代替えはしません、というところも。



もし曜日的にこの教室に通わせるのが難しいようであれば、先生との関係がうまくいかない場合は教室を変えるのも1つの方法かもしれませんね。

先生もそんなすぐ怒るなよ…とは思いますが😅💦 出典：

Mさんと先生の間でこれまで何らかの小さな行き違いがあったのかもしれませんが、Mさんの話だけ聞くと、先生が急に怒りだしてしまったように感じます。確かに急に怒られるとびっくりしてしまう気持ちは分かりますね。

代替えレッスンは基本的に土曜日で～など説明を受けてから習い事を始めている？のですかね？🙄



だとしたら先生側に問題ありません？😱💦

代替えレッスンが土曜日ではなくこの曜日になってしまうんですが～から入ってくれているならまた別ですが…💦 出典：

レッスンをお休みした場合の代替えレッスンについて、まずお互いの認識が合っているかどうかを確認することは必要な気がしますね。先生は代替えレッスンの基本的なルールについて話したつもりになっているかもしれませんし、説明を受けていてMさんが忘れてしまっている可能性もあります。



一度、レッスンをお休みした後のことについて確認をしてみて、それでも先生が怒るようであれば、レッスンうんぬんではなく、先生との関係がうまくいっていないように感じますし、別の教室を探すのも良いかもしれません。



習い事は同じ教室で長く続けているとお互いに「言ったつもり」になることもあるでしょうし、コミュニケーションには気を付けたいですね。

