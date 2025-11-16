ギェケレシュに次ぐCFが欲しいアーセナル レバンテFWエヨンに関心。今季のラ・リーガで9得点に関与
バルセロナに所属するポーランド代表ロベルト・レヴァンドフスキの後任候補として注目されているラ・リーガのレバンテでプレイするカメルーン代表のカール・エッタ・エヨン。
ポジションはCFで、カディス、ビジャレアルを経て今季からレバンテでプレイしている。チームはラ・リーガで19位と苦しんでいるが、エヨンはその中で6ゴール3アシストと特別な輝きを放っている。
22歳と若い選手であり、前述したバルセロナ以外にも多くのクラブが彼の動向を注視している。『SPORT』は特にプレミアリーグのアーセナルからの関心が強いと報じている。
しかし、アーセナルは彼に続く選択肢が乏しく、直近のサンダーランド戦ではMFのミケル・メリーノを1つポジションを上げて起用している。
アーセナルはCFのポジションの層を厚くすべく、エヨンに注目している。ただ、レバンテのホセ・ダンビラ氏は今冬での売却を否定しており、アーセナルは今冬に獲得して今季はレバンテにレンタルさせる計画を立てている。
バルセロナからの関心がある中で、エヨンは次のクラブにどこを選ぶのだろうか。