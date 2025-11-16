◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

１４位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１２アンダーの４位に食い込み存在感を見せた。「この３日間、やっぱり試合って楽しいなって思いながら回っていた。今意識していることを含めて、試しながら戦えることがすごく楽しいなと思った」。今季日本ツアー２試合目で得られたものは多かった様子だった。

「今日が一番ティーショットが荒れていて。いい感覚はなかった」というコンディションで５つ伸ばしてみせた。３番パー５で第１打を右の崖下に曲げたが、１１０ヤードの第４打を１メートル半に運び、セーブした。「あこでパーを拾えたことが今日の良いプレーにつながった」と振り返り、１７番パー３では１０メートル近いバーディーパットをねじ込み、笑顔を見せた。

次戦の大王製紙エリエールレディス（２０〜２３日）にも参戦する。「来週はもうちょっとティーショットを安定させたい。どんなグリーンかスピードは分からないけど、来週の方が私のなかで好きなイメージがあるので、ちょっと楽しみかなって思う」と瞳を輝かせた。