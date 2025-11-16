首位栃木Cが9試合ぶり黒星、八戸はドロー…J2昇格は持ち越し／J3第36節
2025明治安田J3リーグ第36節が15日と16日に開催された。
今節の結果は以下の通り。
勝てば昇格が決まる首位の栃木シティだったが、FC岐阜に0−2で敗れ、9試合ぶりの黒星を喫した。一方、2位のヴァンラーレ八戸は高知ユナイテッドSCと0−0のドローに終わり、首位栃木Cと勝ち点「71」で並ぶことには成功した。
この結果、栃木Cと八戸の昇格は3位の鹿児島ユナイテッドFCと4位のFC大阪がともに敗れた場合となったが、鹿児島はカマタマーレ讃岐とスコアレスドロー。また、松本山雅FCと対戦したFC大阪も1−1のドローに終わったため、栃木Cと八戸のJ2昇格は次節に持ち越しとなった。
■J3第36節
▼11月15日（土）
AC長野パルセイロ 0−1 テゲバジャーロ宮崎
FC岐阜 2−0 栃木シティ
高知ユナイテッドSC 0−0 ヴァンラーレ八戸
▼11月16日（日）
福島ユナイテッドFC 2−1 奈良クラブ
SC相模原 4−1 FC琉球
松本山雅FC 1−1 FC大阪
ツエーゲン金沢 2−0 栃木SC
アスルクラロ沼津 1−2 ザスパ群馬
ガイナーレ鳥取 3−2 ギラヴァンツ北九州
カマタマーレ讃岐 0−0 鹿児島ユナイテッドFC
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 栃木C（71／＋24）
2位 八戸（71／＋24）
3位 鹿児島（65／＋27）
4位 FC大阪（65／＋20）
5位 宮崎（64／＋16）
6位 金沢（56／＋7）
7位 北九州（53／＋5）
8位 奈良（53／＋4）
9位 栃木SC（52／＋1）
10位 相模原（50／−6）
11位 福島（50／−10）
12位 鳥取（48／−5）
13位 岐阜（47／−6）
14位 松本（40／−6）
15位 群馬（40／−8）
16位 琉球（38／−16）
17位 高知（38／−18）
18位 長野（35／−21）
19位 讃岐（32／−18）
20位 沼津（28／−14）
■J3第37節の対戦カード
▼11月23日（日）
13：00 八戸 vs 讃岐
13：00 鹿児島 vs 琉球
14：00 栃木SC vs 鳥取
14：00 栃木C vs 長野
14：00 群馬 vs 松本
14：00 沼津 vs 福島
14：00 北九州 vs 金沢
14：00 宮崎 vs 岐阜
▼11月24日（月）
14：00 FC大阪 vs 高知
14：00 奈良 vs 相模原