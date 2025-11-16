ワンマン会長辞任！地獄の子ども会に訪れた「歓喜のビフォーアフター」【ママリ】

子ども会の役員になった、山吹さん。クセが強い会長・べき子さんに対し、ガマンの一年を過ごします。べき子さんがようやく任期を終え、ホッとします。そして、べき子さんに悩まされていたのは、山吹さんだけではありませんでした…。子ども会の役員同士の人間関係を描いた作品、こっとん(@amatou_kotton)さん著作、『非常識な人』をダイジェスト版でごらんください。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

役員を終え、最初にしたこと

べき子さんのワンマンっぷりに悩まされていたのは、山吹さんだけではありませんでした。他の役員も息苦しさを感じていたのです。役員としての任期を終え、べき子さんとのつながりがなくなった今、即刻、連絡先をブロックしました。



それほど、べき子さんは周囲にストレスを与える存在でした。しかも、それは、役員に限ったことではありませんでした。山吹さんは、子どものフットベースボールの練習を見に行った日、そのことを実感します。

子ども会に活気が戻った！

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんは自身の子どもが小学校を卒業したため、自動的に子ども会も卒業したのです。まさか、役員だけではなく、他の子ども会会員にもけむたがられていたなんて…。



山吹さんたちがおしゃべりに花を咲かせていると、今年度の子ども会会長が話しかけてきました。どうやら、楽しいイベントを開催するようです。

ようやく吹き始めた新しい風

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんが会長だったときは、子ども会へ入会しないお宅へ役員が訪問し、勧誘をしていたのです。ですが、手間と時間をかけても、入会してくれる人はほぼゼロでした。それを、新会長がいい方向に変えてくれました。ムリに勧誘するよりも、楽しいイベントで入ってくれた方が、お互いにメリットがありますね。



子ども会の雰囲気はずいぶんと良くなりました。改めて、人間関係が及ぼす周囲への影響について、考えさせられるエピソードです。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）