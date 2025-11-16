「男と面識ない」東京・赤坂で“刃物男”にライブハウスの解錠待っていた歌手が襲われたか…左わき腹など切られ重傷　男は逃走中で黒い帽子に黒い作業着

東京・赤坂で16日、40代の女性が男に切りつけられる事件があり、女性は歌手で、ライブハウスの鍵が開くのを待っていたところを襲われたとみられることが分かりました。

記者リポート：

現場は、赤坂駅から約300メートルほどのあちらのオレンジ色のビルの地下1階で、女性が男に切りつけられたということです。

午前10時半ごろ、港区赤坂にあるビルの地下1階で40代の女性が男に突然、刃物のようなもので左わき腹と右手を切りつけられ、重傷を負いました。

男は、黒い帽子に黒い作業着を着ていて現在も逃走中です。

犯人とみられる男を見た人は「男性が不自然な感じで勢いよく走って行った。黒い帽子にマスクをしてて180センチくらい」と話します。

警視庁によりますと女性は歌手で、ライブに出演するため、地下1階にあるライブハウスを訪れ、鍵が開くのを待っていたところを襲われたとみられています。

女性は「男と面識はない」と話していたということです。

警視庁は、殺人未遂事件として逃げた男の行方を追っています。