Photo: Yama3

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デスクや愛車のダッシュボード周り、気がつくとホコリが溜まっていませんか？ 特に黒系の下地だと目立つので、手早く掃除したいですよね。

そんなシーンに便利な掃除グッズも多々ありますが、今回は見た目も豪華なオーストリッチ羽毛のダスターを体験したレポートをお届けします。

天然羽毛のホコリキャッチ力に加え、柔らかいからアイテムを動かさなくても良いなどメリットも多い製品でしたので参考にしてみてください。

あなたの書斎にもう埃を寄せ付けない。静電気を抑制する職人仕立てのフェザーダスター 4,950円 【MINI / 超早割10％OFF】 詳細をチェック

静電気を防いでキャッチ＆リリース

Photo: Yama3

こちらが今回使ったフェザーダスターで羽毛はオーストリッチ（ダチョウ）のもの。高級車や美術品の掃除にも使われるほど、対象物に優しく、それでいてホコリキャッチ力が高いのが特長だそう。

Photo: Yama3

こちらが羽毛の拡大図。ミクロ単位の極細毛がビッシリと詰まっており、10〜30マイクロメートル程度のホコリや花粉をしっかりと絡め取ってくれる仕組み。

Photo: Yama3

そして天然フェザーは摩擦の少なさなどで静電気を抑制できるのがメリットで、ホコリ戻りが少なく本体にも残りにくいのが特長。

カメラにはあまり映りませんでしたが、本体をポンポンしたらけっこうなホコリが舞っていたので静電気抑止力は感じられました。

対象物にフィットしやすい

Photo: Yama3

羽毛は柔らかいので、対象に合わせてフィットしてやすいのもポイント。フィギュアやガジェットなどを動かさなくても周囲のホコリ取りはしやすかったです。

Photo: Yama3

キーボードの隙間は羽毛の先が入るように少し調整が必要でしたが、

Photo: Yama3

キー間で目立っていた微細なホコリも概ねキレイにできました。

Photo: Yama3

汚れが目立ちやすいピアノブラックなTVフレームのホコリもサッと撃退。

Photo: Yama3

愛車のダッシュボードやシフトノブ周りの掃除にも便利でしたよ。

デスクや愛車の相棒に

Photo: Yama3

本体にはレザーケースも付属。ハンディサイズなので収納もしやすいですね。デスクはもちろん、愛車のグローブボックスなどに入れておくと掃除が捗るかと。

ホコリ汚れが気になる場所で活躍してくれる、見た目も機能も上質なお掃除グッズでした。

今回試したのはミニサイズでしたが、もう少し広い範囲に使いたい場合は羽毛量2倍のショートサイズがオススメです。ぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

あなたの書斎にもう埃を寄せ付けない。静電気を抑制する職人仕立てのフェザーダスター 4,950円 【MINI / 超早割10％OFF】 詳細をチェック

＞＞ あなたの書斎にもう埃を寄せ付けない。静電気を抑制する職人仕立てのフェザーダスター

Source: machi-ya本記事制作にあたりfuntabaseより製品貸与を受けております。