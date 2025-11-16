銘柄で炊き分け、食感も選べる。ごはんの個性を引き出す炊飯器【アイリスオーヤマ】の炊飯器がAmazonに登場中‼
炊くだけじゃない、煮込みも発酵も。毎日使える1台多役【アイリスオーヤマ】の炊飯器がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの炊飯器は、5.5合炊きの大容量で、毎日のごはんをよりおいしく仕上げるマイコンジャー炊飯器。
50銘柄に対応した炊き分け機能を搭載し、粒の大きさや水分量に応じて火力や加熱時間を自動調整。銘柄ごとの個性を引き出し、ふっくらとした理想の炊き上がりを実現する。
食感は「やわらか／標準／かため」の3通りから選べ、好みに合わせたごはんが楽しめる。エコモードや新米モード、早炊きモードなど多彩な炊飯コースに加え、煮込みや発酵といった調理モードも搭載。タイマー設定で手間のかかる料理も簡単に仕上げられる。
省エネ設計と時短機能を兼ね備え、忙しい日々にも寄り添う一台。マットブラックの落ち着いたデザインで、キッチンにも自然に馴染むアイテムだ。
