鈴木奈々、自宅キッチンを公開 ネット驚き「めっちゃ豪邸」「モデルルームみたい」
タレントの鈴木奈々が16日、自身のインスタグラムを更新し、「我が家のキッチンです」とつづり、自宅ショットを公開した。
【写真あり】豪邸すぎる…鈴木奈々が公開した自宅キッチン
鈴木は「白いキッチンお気に入りです！タカラスタンダードのキッチンなんですが、かなり使いやすいです 掃除がしやすいです！」とお気に入りポイントを紹介し「今日も朝からお掃除して気持ちがスッキリ」と投稿した。
ファンからは「めっちゃ豪邸！？憧れます〜」「綺麗で素敵なキッチン 料理する人も素敵なんだろうなぁ〜」「いいですね素敵です」「モデルルームみたいに綺麗 素敵なキッチンですね」「とっても綺麗ですねー 素敵なキッチンですね」などの声が寄せられている。
