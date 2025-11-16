渋谷で楽しむ北欧の冬♡ストリームアフタヌーンティーが贈る白の世界
SHIBUYA STREAM HOTELのBar & Dining「TORRENT」に、冬の北欧をテーマにした「ストリームアフタヌーンティー～ノルディックウィンター～」が今年も登場します。白や淡いクリームカラーを基調とした幻想的な世界観の中で、ホワイトベアと迎える温かなティータイムは、渋谷にいながらゆったりとした穏やかな時間へと誘ってくれます♡都会的な刺激と北欧の温もりが調和した、特別な冬のアフタヌーンティーをご紹介します。
白の世界へ誘う北欧スイーツの贅沢時間
スタンド上段には、食べるのがもったいないほど愛らしい白くまチョコレートをはじめ、真っ白なホワイトクッキーやベリーの甘酸っぱさが引き立つロリポップケーキなど、雪景色を思わせるスイーツが勢ぞろい。
さらにブルーベリーを重ね焼きしたクラフティや、ヨーグルトと豆乳ゼリーの優しい味わいのグラスデザートなど、北欧の柔らかな世界観を感じられるラインナップが楽しめます♪
食事系メニューも充実！冬の味覚を堪能
中段には、ドライフルーツが宝石のように飾られたチーズサンドや、ベニズワイガニとポテトを包んだクレープロールなど、満足感のあるセイボリーが並びます。
下段では人気のスコーンが2種登場。特にシナモンシュガーの香り豊かなシーズンスコーンは、冬にぴったりの一品。
さらに別添えのセイボリープレートでは、クリームソースのミートボールやサーモンのタルタル、スウェーデン伝統料理“ヤンソンさんの誘惑”を堪能でき、北欧の温かな家庭料理の魅力を味わえます。
冬の特別感を演出するドリンク＆演出
ウェルカムドリンクは、ホワイトチョコとミルクの濃厚な「スノーフォール」。ホイップに飾られたブルーの結晶が、冬の始まりを可愛く演出してくれます♡
ドリンクはTWG Teaをはじめ、コーヒーやラテが飲み放題。さらに卓上にはキュートなホワイトベアがちょこんと座り、一緒に撮影できるフォトジェニックな仕掛けも。
渋谷で過ごすアフタヌーンティーの時間を、より特別なひとときに彩ります。
冬を味わう“渋谷ホワイトティータイム”へ
北欧の穏やかな冬をテーマに、しっとりと落ち着いた時間が楽しめる「ストリームアフタヌーンティー～ノルディックウィンター～」。
白を基調にしたスイーツやスコーン、温かみのあるセイボリー、そしてホワイトベアとの可愛いひとときまで、心をほぐしてくれる仕掛けが満載です。
6,000円という価格で、渋谷にいながら冬の“北欧旅”気分を味わえる贅沢な体験をぜひ楽しんでみてください。