東原亜希、長女からの誕生日プレゼントが「泣けるぅぅ」「素敵すぎる」「感動しました!!」と話題 夫は柔道家・井上康生氏
4児の母でタレントの東原亜希（43）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。長女（16）から贈られた誕生日プレゼントを披露し、「素敵すぎるプレゼント」「泣けるぅぅ」「胸が熱くなりました！」と話題になっている。
【動画】「泣けるぅぅ」「素敵すぎる」東原亜希が公開した長女からの誕生日プレゼント
「長女からの誕生日プレゼント」と1冊のアルバムを紹介。そこには、東原が長女へ作った弁当の写真がずらりと並べられており、最後には「いつも美味しい弁当をありがとう」とメッセージが添えられている。
「高校に入学した4月から毎日学校で撮り溜めてくれていたそう」と明かし、「全く思いもせぬプレゼントすぎて驚きを通り越した。。。手抜きの日もあれば、緑がない日、焼きそばだけの日、私は常に完璧じゃなかったのにこんなことしてくれていたなんて、涙」と感激した様子をみせた。
さらに「頑張りすぎないでいいという風潮ではありますが頑張れることがあるって幸せだなって。目標や夢に向かって併走させてもらえる喜びを噛み締めてまた頑張ろうー」と喜びをにじませている。
この投稿には「素敵な娘さん」「一生の宝物だね」「アキちゃんの愛の賜物だね」「やばい こんなプレゼント 号泣しかない」「すごすぎる!!感動しました!!」など、多くの温かい声が寄せられている。
東原は、柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
