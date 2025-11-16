プロ野球・巨人は16日、2025年ドラフトで5位指名した沖縄電力・小濱佑斗選手と仮契約を結びました。

沖縄出身の小濱選手は、2001年10月5日生まれの24歳。同い年のオリックス・宮城大弥投手は、中学時代までともにプレーした幼なじみだと言います。小濱選手は宮城投手と同じプロの世界に足を踏み入れることについて「ピッチャーとバッターとしての対戦が一番楽しみです。まずは宮城と一緒の1軍の舞台に立たないと、そのチャンスは巡ってこないと思っていますので、1軍の舞台でしっかり戦える実力をつけていくことがまずは大事かなと思っております」と意気込みました。

さらに、目指すプロ野球選手像に関しては「試合に常に出続けられる、そしてチームに必要とされるような選手になっていきたいです。走攻守、どの分野においてもチームに必要なピースとして活躍していけるようになっていければ」と語りました。

巨人は今回のドラフトで、山城京平投手(3位)、知念大成選手(育成5位)と沖縄出身選手を指名。さらに現在チームには大城卓三選手やリチャード選手などが在籍するなど、多くの沖縄出身選手を擁しています。小濱選手は「その中で活躍すれば県内全体が盛り上がっていくと思いますので。沖縄キャンプ含めたペナントレースでも活躍して、しっかり県内の方々にもアピールできれば」と県勢としての活躍にも意気込みました。

小濱選手は中部商業高から沖縄電力に入社。社会人選手生活6年目でドラフト指名を受け、念願のプロの舞台に足を踏み入れることとなりました。