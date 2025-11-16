俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。花音さんが交際前の川のイメージを自由奔放に語り、つっこまれる場面があった。

花音さんは、オープンテラスでの飲み会中に倒れたおばあさんを川崎が助けたエピソードを紹介し、「お店の方より誰より先に助けに行ってて。それが大きなギャップで。“この人良い人かもしれない”っていう」と語った。

MCの藤井隆は「『素敵！』とかじゃなくて、悪いと思った人が“良い人かも”って（こと）」と花音さんの中での川の印象が“悪い人スタート”であったことをイジった。花音さんは「そう」と笑って相づちを打っていた。

花音さんは「そのギャップから、人間的な興味が出てきてしまった」と語った。

それまで2人での食事はなかったといい、花音さんは「私の方から『2人で食事行きませんか』ってお誘いをしたんです。（女性好きの）イメージがあったんで。すぐ二つ返事で『いいよ！いいよ！』って言ってくれると思ってたんです。見境なくね」とぶっちゃけた。藤井はすかさず「花音さんお口が過ぎません？」とつっこんだ。川も「どんなひどい人なんだ」と続いた。

花音さんは「“女だったらいける”とかイメージ的に思ってて…」と川への偏見は止まらず。藤井は「花音さん、とびきりの笑顔でなんていうこと言ってるんですか」と爆笑した。