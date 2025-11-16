俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。交際前、花音さんから食事に誘っていたことを明かした。

花音さんは「私の方から『2人で食事行きませんか』ってお誘いをしたんです。（女性好きの）イメージがあったんで。すぐ二つ返事で『いいよ！いいよ！』って言ってくれると思ってたんです。見境なくね」とぶっちゃけた。MCの藤井隆はすかさず「花音さんお口が過ぎません？」とつっこんだ。川も「どんなひどい人なんだ」と続いた。

花音さんは「まさか断られると思わなくて。『考えとくわ』って冷たくあしらわれまして」と川に断られたことを語った。藤井は「それはそれで意外！ 女たらしとかそういうことじゃなくて『いいよ』って言ってくれそうなイメージですけど」と驚いた。

川は「やっぱりまだ女性不信っていうか。どうしてもハニートラップとかの恐怖心があったから」と語った。断られた花音さんは「最初ちょっと『えっ』って思ったんですけど、これも誠実なのかなって思う点もあって、2、3回トライしてみたんですけど。『ちょっと仕事が…』、『いや…』とか言って、全然振り向かれず」と状況が変わらなかったことを明かした。

藤井が「それは恋心は芽生えてます？」と聞くと、花音さんは「恋心じゃないんです。意地です、こっちは。1回は振り向いてほしいっていうか。食事くらい行きたい」と当時の心境を明かした。

川が当時について「うーん。まだやっぱりね…」とうまく表現できずにいると、藤井は「めちゃくちゃ痛い思いしたんですね」とおもんぱかった。

川は「いや本当に…。女性はね…」と口ごもった。