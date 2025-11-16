¡Ö¤¢¤Î¸å¤í¤Î¿Í¤À¤ì¡©¡×¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à½÷ÀµÄ°÷¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¤¢¤½¤³¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤È¼ÁÌä¼Ô¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼
¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î¸åÊý¤ËºÂ¤ëà¤¢¤Î¿Íá
¡¡11·î12Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î½÷ÀµÄ°÷¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñÆâ¤Î±ÇÁü¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸åÊý¤ÎµÄ°÷ÀÊ¤ËºÂ¤ë¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦µíÅÄçýÍ§µÄ°÷¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Î¸å¤í¤ÎÈþ¿ÍÃ¯¡©¡×¡Ö³Î¤«¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¼Ô¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÆæ¤ÎÈþ½÷¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤ÎµíÅÄ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µNHK¤ÎµíÅÄçýÍ§µÄ°÷¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö°ì´üÀ¸¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ÎºÝ¤Î¥á¥â¼è¤êÅù°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬SNS¾å¤Ë´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡µíÅÄµÄ°÷¤ÏÂçºåÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2009Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¼óÅÔ·÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅìµþÁªµó¶è¤«¤é½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£