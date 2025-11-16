¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤Æ¡×42ºÐ²ÎÉ±à¶»¸µ¡õ¼ê¼ó¥¿¥È¥¥¡¼á¤Á¤é¤ê...°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÃæÅçÈþ²Å¡×
¶»¸µ¡õ¼ê¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¤Á¤é¤ê
¡¡²ÎÉ±¤È¾Î¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦ÃæÅçÈþ²Å(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖELLE MEN¡×¹á¹ÁÈÇ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Ï¡ØNANA¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµðÂç¥ª¡¼¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É X NANA¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVivienne Westwood¡×¤È¡¢ÃæÅç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖNANA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¡£
¡¡NANA¤ÎÄêÈÖ°áÁõ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¶»¸µ¤ä¼ê¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¼Ì¤ê¹þ¤ß¡¢NANA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÃæÅçÈþ²Å¤À¤è¤Í¡Ä¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ð¤«²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬vivienneÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹Èþ²Å¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¿´Â¡¤Ö¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉ¡·ì¤Ç¤¿♡¤ä¤ÑNANA¤À¤è¤Í¡ª¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀ¤³¦°ì»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£