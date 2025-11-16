阪神へのトレード移籍が決まった伏見寅威捕手が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ファイターズファンへ思いをつづった。

「ファイターズファンの皆様へ」と題した文章で「この度報道でもあった通りトレードで阪神タイガースに移籍することが決まりました。それにあたってたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。全て読ませていただきました」と感謝の思いをつづった。

その上で「３年前の今頃、緊張しながらもたくさんの夢を持って北海道へやってきたことがつい昨日のように思えます。あっという間だった気もするし、濃い思い出がありすぎてもっと長い時間ファイターズにいた様な気もするし、なんとも言えない気持ちです」と率直な気持ちを明かした伏見。「地元ということもあり毎試合たくさんの温かいご声援を頂き、そのおかげもあって常に前を向いて戦うことができました。本当にありがとうございました。欲を言えばこのチームで日本一をとりたかったです」とつづった。

「ファイターズの選手皆と戦えた日々はかけがえのない財産です。特にバッテリーを組んでくれた投手の皆、本当にありがとう！最高に楽しかった！僕自身、現役選手としてこの世界にいられる以上は、常にレベルアップしていきたいですし、燃え尽きるまで努力し戦い続けたいと思っています」と決意を記し、新天地へ「阪神タイガースの選手、ファンの皆様にいち早く認めてもらえるようしっかり頑張ります。これからよろしくお願い致します」。文末に「北海道の皆、したっけね」と記し、長文投稿を結んだ。