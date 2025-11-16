「ここで、浜ちゃんと松ちゃんが出会ったんですね」「泣けます」浜田雅功の母校にがい旋に反響 ヒロド歩美アナの姿も
「浜田組長と組員たち」のインスタグラムが15日に更新され、ダウンタウン・浜田雅功が兵庫・尼崎の母校を訪れた様子が公開された。
【写真】ダウンタウン・浜田雅功、尼崎の母校に凱旋
この日は、湘南乃風の阪神甲子園球場ライブがあり、浜田のゲスト出演が予告されていた。
尼崎市立潮小学校の校門前で、浜田軍団が集合。ヒロド歩美アナウンサーの姿もある。「浜ちゃんの小学校に行ったよ！LIVE前に思い出に触れてきたよ」「浜ちゃん号泣してたよ！」と報告した。
ファンからは「泣けます」「ここで、浜ちゃんと松ちゃんが出会ったんですね」など多数のコメントが寄せられている。
【写真】ダウンタウン・浜田雅功、尼崎の母校に凱旋
この日は、湘南乃風の阪神甲子園球場ライブがあり、浜田のゲスト出演が予告されていた。
尼崎市立潮小学校の校門前で、浜田軍団が集合。ヒロド歩美アナウンサーの姿もある。「浜ちゃんの小学校に行ったよ！LIVE前に思い出に触れてきたよ」「浜ちゃん号泣してたよ！」と報告した。
ファンからは「泣けます」「ここで、浜ちゃんと松ちゃんが出会ったんですね」など多数のコメントが寄せられている。